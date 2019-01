Fisco | le novità del 730 | dal bonus verde | allo sconto bus

Fisco : molte novità nel 730 - da bonus verde a sconto bus : Anno nuovo, nuovo 730. L'Agenzia delle Entrate ha tolto il velo sulla bozza del nuovo modello di dichiarazione 'semplificato', spesso usato anche nella formula precompilata, pubblicando su proprio ...

Fisco - tutte le novità del 2019 : dai condoni agli sconti per le auto elettriche : Dallo sconto per l'acquisto dell'auto elettrica alle zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i 1.000 euro. Dalla A alla Zeta il Fisco promette molte novità per il 2019, con alcune modifiche ...

Fisco - le novità in manovra : fino a 84% di sconto sulle cartelle se l’Isee è molto basso. Flat tax allargata per le partite Iva : L’ultima novità, inserita in extremis nel maxi emendamento del governo il 22 dicembre, è il saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi di chi è in comprovata difficoltà economica, la famosa “pace fiscale” cara alla Lega. Ma, per i contribuenti, la manovra 2019 porta in dote anche la Flat tax al 15% riservata agli autonomi che quest’anno non abbiano superato i 65mila euro di ricavi. Sempre al 15% (rispetto al 24% ...

Decreto fiscale 2019 in vigore da oggi : tutte le novità approvate su Fisco e agevolazioni : Il Decreto fiscale 2019 è legge di Stato. È stato approvato in via definitiva nella serata del 13 dicembre con 272 voti favorevoli e 143 contrari, e oggi, 19 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 della legge n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018, sono entrate in vigore tutte le misure previste: dalla pace fiscale alla rottamazione ter, dalle modifiche alla fatturazione elettronica, al bonus ...

Il decreto fiscale è legge : le novità su Fisco e banche : Sanatoria per l'edilizia agevolata Con il pagamento di un affrancamento che dovrà essere deciso dal ministero dell'Economia si risolve la questione degli immobili acquistati con il regime di ...

