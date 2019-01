Fincantieri-Leonardo | sinergia punta a commesse in Brasile e Romania

Leonardo - Fincantieri e gli interessi in Egitto : parteciperanno all’esposizione sulle armi patrocinata da Al-Sisi al Cairo : Su oltre 350 aziende legate al settore degli armamenti a livello mondiale, saranno dieci quelle italiane che parteciperanno all’esposizione internazionale della Difesa (Egypt Defence Expo) che si terrà dal 3 al 5 dicembre a Il Cairo, in Egitto. Tra queste, ci saranno anche due aziende che hanno lo Stato Italiano come principale azionista, Leonardo e Fincantieri, che così potranno promuovere i loro ultimi prodotti alla clientela internazionale in ...