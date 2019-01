Falcao sotto shock | muore il padre durante una partita di tennis

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) L'attaccante per la morte del. Lutto terribile per il calciatore del Monaco, nelle ultime ore è morto Radamel Garcia King dell'attaccante ed anche lui con un passato da calciatore. Secondo quanto riportato dalla stampa locale sarebbe stato fatale un infarto mentre giocava a con degli amici, il 61enne è stato subito portato in ospedale in seguito al malore ma i soccorsi non sono stati necessari per salvargli la vita.