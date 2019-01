Fair Play Finanziario | le dichiarazioni preoccupanti di Boban su Inter e Milan

Boban : "Il Fair Play Finanziario va cambiato : così si blocca la crescita di club come Inter e Milan" : "Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play Finanziario - ha affermato Boban in un'itervista concessa alla Gazzetta dello Sport - squadre come Inter e Milan faranno fatica a rimettersi ...

Calcio e soldi - Boban tuona : “il Fair Play Finanziario va rivisto - sennò club come Milan e Inter non cresceranno mai” : Il vice segretario Fifa ha analizzato la situazione relativa al Fair Play Finanziario, puntando il dito contro il sistema attuale Fa discutere e al tempo stesso limita gli acquisti: si tratta del Fair Play Finanziario, ormai diventato un vero e proprio spauracchio per i club europei. Pareggio di bilancio per non rischiare pesanti sanzioni, questo il fulcro di una norma che molte società puntano a rispettare, a volte con scarsi risultati, ...

Boban : "Fair Play da rifare. A club in crescita si concedano investimenti" : E mi sembra che Inter e Milan e altri club siano in questa condizione: chi porta soldi freschi nel mondo del calcio non può che produrre effetti positivi per tutto il sistema". LEGGI L'ARTICOLO ...

Boban : 'Fair-play finanziario da correggere - così blocca Inter e Milan. Koulibaly? La gara andava sospesa' : Zvonimir Boban non ha mai avuto peli sulla lingua e, anche ora che è vicesegretario generale della Fifa, dice chiaramente quello che pensa. Lo ha fatto anche parlando alla Gazzetta dello Sport , in un'Intervista in cui si schiera contro l'attuale sistema del Fair-play finanziario deciso dall'Uefa: ' Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario Inter e Milan ...

Red Bull B-Best : Tonali - Fair Play da applausi. Marras e Piccolo : che giocate : Sandro Tonali, 18 anni. LaPresse Torna il Red Bull B-Best, il contest realizzato da La Gazzetta dello Sport e Red Bull che propone 5 categorie di merito in ogni giornata disputata nel campionato di Serie B: Carisma, Cuore, Energia, Genio e Extra-Time sono le categorie che rappresentano chi si è ...

Fair Play finanziario - la mossa del Milan : continua la ‘battaglia’ dei rossoneri : Il Milan sta attraversando un momento difficile, la squadra di Gennaro Gattuso è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro la Fiorentina che rischia di compromettere la corsa alla Champions League, il tecnico è sempre più a rischio e non può permettersi passi falsi. Il club rossonero deve fare i conti anche con la questione legata al Fair Play finanziario, il Milan ha deciso di ricorrere al Tas dopo la sentenza che aveva ...

Fair Play Finanziario - il Milan torna al Tas : ... CFCB,, esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna". La Uefa si era pronunciata sul triennio 2014-17 del Milan decidendo per ...

Milan - ricorso al Tas contro sanzione Uefa Fair Play finanziario : ... CFCB, , esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna'. Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, ...

Fair Play Finanziario - la UEFA multa tre club per debiti : La UEFA ha preso decisioni sui casi di tre club, che non sono riusciti a soddisfare le posizioni debitorie scadute entro le deadline stabilite. L'articolo Fair Play Finanziario, la UEFA multa tre club per debiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa - tre club puniti per violazione del Fair Play Finanziario : Il Fair Play Finanziario continua a mietere vittime. L’Uefa ha infatti disposto sanzioni per tre club: Vardar Skopje, Levski Sofia e Sporting Lisbona. Se macedoni e bulgari non dovessero dimostrare di aver appianato i debiti scaduti il 30 settembre – entro gennaio il Vardar, entro febbraio il Levski -, sarebbero automaticamente esclusi dalle coppe europee per una stagione. Meno severa ma pur sempre dura la punizione per il club ...

Fair Play finanziario : Il club rossonero ha deciso di presentare un nuovo ricorso al TAS dopo la sentenza Uefa arrivata venerdì scorso Il Milan non ci sta, il club rossonero ha deciso di ricorrere nuovamente al TAS ...

Fair Play finanziario – Milan - pronto un nuovo ricorso al TAS per la sentenza Uefa : Il club rossonero ha deciso di presentare un nuovo ricorso al TAS dopo la sentenza Uefa arrivata venerdì scorso Il Milan non ci sta, il club rossonero ha deciso di ricorrere nuovamente al TAS impugnando la sentenza emessa dall’Uefa venerdì scorso. La società del Fondo Elliott aveva anticipato che si sarebbe rivolta al Tribunale di Losanna nel caso in cui la decisione dell’organismo europeo sarebbe stata troppo dura e, una volta ...

Milan stangata dall’Uefa - 12 milioni per violazione del Fair Play Finanziario : SENTENZA UEFA Milan – Europa ancora amara per il Milan. Dopo l’eliminazione dall’Europa League è arrivata anche la stangata dell’Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017. Si tratta di una multa di 12 milioni trattenuti dai premi, bilancio in pari entro il 2021 e limitazioni nelle prossime due liste per le competizioni […] L'articolo Milan stangata dall’Uefa, 12 milioni per ...

La UEFA ha multato il Milan per le violazioni del Fair Play finanziario e ha imposto alla società il pareggio di bilancio entro il 2021 : La Camera arbitrale del controllo finanziario della UEFA ha annunciato le sanzioni che infliggerà al Milan per le violazioni del Fair play finanziario commesse dalle sue vecchie proprietà. Al Milan è stata imposta la parità del bilancio entro il 30