FA Cup | un torneo che non è mai scontato | il terzo turno è solo su DAZN

Torneo di Cagno con novità C'è anche la Winter Cup : Grande attesa per la ventottesima edizione del Torneo indoor di calcio che si svolgerà nel palazzetto dello sport e nella tendostruttura di via Brella, a Cagno, con inizio sabato 5 e conclusione domenica 27 gennaio. Grande attesa perché per la prima volta nell'ambito della manifestazione calcistica ...

Hopman Cup - Roger Federer e Alexander Zverev vittoriosi nel torneo-esibizione australiano : Roger Federer e Alexander Zverev sono pronti per la nuova stagione, buono stato di forma messo in mostra nella Hopman Cup Vittorie per Roger Federer e Alexander Zverev nella Hopman Cup, il tradizionale torneo esibizione misto per nazioni organizzata dall’Itf, in programma fino a sabato 5 gennaio sul veloce indoor della ‘Perth Arena’, in Australia. Lo svizzero, attualmente terzo nel ranking Atp, si è imposto con un doppio ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’Italia parteciperà al torneo. Azzurre inserite nel gruppo con Ungheria - Messico e Thailandia : Una storia che continua. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. Il torneo si terrà dal 25 febbraio al 7 marzo 2019 e vedrà ai nastri di partenza le Azzurre, l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la ...

La Laver Cup incassa un appoggio importante : grazie a Federer - Credi Suisse sarà partner del torneo per 5 anni : grazie agli ottimi rapporti con Roger Federer, Credit Suisse sarà il nuovo global sponsor della Laver Cup per i prossimi 5 anni Il duo formato da Roger Federer e dal suo manager Tony Godsick, continua a fare un gran lavoro di promozione per la Laver Cup, torneo di cui i due sono fondatori. grazie all’influenza del tennista elvetico, Credit Suisse, una delle maggiori banche svizzere legata da diversi anni al nome di Federer, farà da ...

Fifa 19 PGL Cup Bucarest LQE : nuovo torneo delle Global Series nel fine settimana! : Dopo la FUT Champions Cup, Bucarest ospiterà un’altra tappa delle Global Series: nella capitale rumena si terrà dall’8 al 9 dicembre la PGL Fifa 19 Cup, primo LQE – Licensed Qualifier Event (evento di qualifica su licenza) di questa stagione. I 32 giocatori qualificati, 16 su Playstation e 16 su Xbox, si affronteranno durante questa […] L'articolo Fifa 19 PGL Cup Bucarest LQE: nuovo torneo delle Global Series nel fine settimana! proviene ...

Al via l’AK Invitational-Porsche eSport Carrera Cup Italia - un torneo su Assetto Corsa con 10mila euro di montepremi : Ha da pochi giorni visto il via l’ AK Invitational – Porsche eSport Carrera, un torneo dedicato ai SimRacers (piloti virtuali) di tutta europa, giocato su Assetto Corsa, che si svilupperà in due fasi, una online di qualifica ed una finale dal vivo il 22 Dicembre alla Samsung Arena di Milano, dove si sfideranno 10 giocatori: i 5 migliori piloti della prima fase e 5 invitati dagli organizzatori, tra cui Enzo Bonito, vincitore della ...

Tennis in rosa : concluso il torneo"Archigen Cup" : Per la cronaca si erano arrese in semifinale le due italiane Miriana Tona e Verena Hofer, entrambe regolate in due set dalle finaliste, mentre nella gara di doppio la coppia italo-argentina composta ...

Atp Cup - il torneo che dal '20 metterà a rischio la Davis : L'Atp e la Federazione australiana hanno presentato la Atp Cup, manifestazione a squadre che partirà dal 2020 e che secondo molti rischierà di cannibalizzare la coppa Davis. La competizione che ...

Fifa 19 Fut Champions Cup : Bucarest sarà la sede del primo torneo! : E’ stata da poco annunciata la sede che ospiterà, dal 30 novembre al 2 dicembre, la prima FUT Champions CUP di Fifa 19: sarà la città di Bucarest, in Romania! Parteciperanno all’evento due player italiani, Fabio Denuzzo e Cosimo Guarnieri del Team Denuzzo Come sempre seguiremo l’evento con continui aggiornamenti. La FUT Champions CUP è […] L'articolo Fifa 19 Fut Champions CUP: Bucarest sarà la sede del primo torneo! ...