F1 - Ross Brawn su Hamilton : “La sua vita mondana nasconde la dedizione nella preparazione alle corse” : Lewis Hamilton nel bene e nel male è sempre al centro dell’attenzione. Il 5 volte campione del mondo di Formula Uno con la Mercedes, anche per la vita “spregiudicata” che conduce, fa discutere, dando sempre l’impressione che le corse non siano al centro delle sue attenzioni rispetto alla moda, alla musica e al suo voler essere, a volte forzatamente, un personaggio. Tuttavia questo è lo stile di Lewis e va considerato come ...

F1 – Ross Brawn elogia Hamilton : “vita glamour - ma vince sempre i titoli : vi spiego perchè” : Ross Brawn, direttore generale della F1, ha elogiato Lewis Hamilton che, nonostante la grande mole di impegni mondani ai quali partecipa, riesce sempre ad essere il migliore in pista Lewis Hamilton è il ritratto dello sportivo a cui tanti giovani vogliono assomigliare. Carismatico, stiloso, sempre presente ai principali eventi mondani, capace di conciliare una vita glamour e i tanti impegni extra-F1, alle prestazioni offerte sulla sua ...

MICHAEL SCHUMACHER - 50 ANNI OGGI / Gli auguri di Ross Brawn per il compleanno di Schumi : MICHAEL SCHUMACHER compie 50 ANNI: nel giorno del compleanno, la Ferrari inaugura una mostra in onore del sette volte campione di Formula 1.

F1 – Leclerc si prende l’eredità di Raikkonen - Ross Brawn però già lo tramortisce : “soffrirà perchè…” : Il direttore generale della Formula 1 ha analizzato l’arrivo di Leclerc in Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista sulle difficoltà che dovrà affrontare Il 2019 sarà un anno importante per Charles Leclerc, quello del debutto sulla Ferrari. Il pilota monegasco sostituirà Kimi Raikkonen al volante della Rossa a partire dall’imminente Mondiale, affiancando Sebastian Vettel nella corsa al titolo mondiale. ph. twitter Scuderia ...

Formula 1 - Ross Brawn : 'Leclerc-Vettel - bella sfida. Ma che pressione correre in Ferrari' : Essere in Ferrari genera una grande pressione e dovrà dividere il box con un campione del mondo. Mi aspetto un anno piuttosto complicato per lui. Finora ha fatto un grande lavoro, la Formula 1 ha ...

F1 - Ross Brawn : “Leclerc è il leader della sua generazione - sarà molto interessante vederlo in Ferrari” : “Non penso che Charles Leclerc sia tanto compiacente quanto Kimi. Kimi conosceva benissimo il suo compito nella squadra e l’ambiente “. Parole (da Marca) di Ross Brawn, ex direttore tecnico della Ferrari. Il dirigente inglese ha parlato anche del 2018 della scuderia italiana e soprattutto di Sebastian Vettel: “Non conosco la dinamica o la chimica della squadra o il rapporto di Seb con essa. Ha fatto uno o due errori, ...

F1 - Ross Brawn mette in guardia la Ferrari : “Leclerc non si comporterà come Raikkonen” : Il direttore sportivo di Liberty Media ha parlato dell’ingaggio di Leclerc da parte della Ferrari, facendo un paragone con Raikkonen Una stagione completamente nuova, così come lo sarà la line-up della Ferrari. Salutato Raikkonen, il Cavallino accoglie Charles Leclerc a Maranello, giovane pilota in rampa di lancio pronto a dare del filo da torcere a Sebastian Vettel, che non avrà vita facile con il monegasco dall’altra parte ...

F1 – Novità aerodinamiche 2019 - Ross Brawn sulle ali anteriori e posteriori : “potremo cambiare ancora e ancora” : Ross Brawn, managing director della F1, parla dei cambiamenti aerodinamici delle monoposto in vista della pRossima stagione: il parere del britannico sulle nuove ali anteriori e posteriori I cambiamenti che le monoposto subiranno dalla pRossima stagione del campionato mondiale di Formula Uno lasciano qualche perplessità tra i meccanici e gli ingegneri delle varie scuderie del Circus. In particolar modo, ad ‘agitare i sonni’ ...

F1 - Ross Brawn e la nuova aerodinamica : “Cambieremo le regole se non funzioneranno. Sui cambiamenti per il 2021…” : Ci saranno diverse novità per quanto riguarda l’aerodinamica nel Mondiale 2019 di Formula Uno. L’obiettivo è ovviamente quello di agevolare i sorpassi, rendendo così le gare più avvincenti e spettacolari per il grande pubblico. Negli ultimi mesi sono emersi dei dubbi riguardo all’efficacia delle soluzioni che verranno adottate nella pRossima stagione, molti ingegneri hanno infatti espresso il proprio scetticismo in merito alle ...

F1 - Ross Brawn amareggiato : “credo che Alonso non abbia raccolto quanto il suo talento avrebbe meritato” : Il direttore sportivo del circus ha parlato della carriera di Fernando Alonso, sottolineando come non abbia raccolto quanto avrebbe meritato per il suo talento La carriera in Formula 1 di Fernando Alonso si è conclusa nell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, al termine del quale lo spagnolo è stato scortato da Hamilton e Vettel in un ipotetico giro d’onore. Photo4/LaPresse Due i titoli conquistati dal driver di Oviedo, un ...

F1 - Ross Brawn : «Leclerc scuoterà la Ferrari» : PARIGI - 'Charles Leclerc è stato davvero impressionante in termini di velocità e talento, ma ora deve fare un significativo passo avanti. Sono sicuro che il suo arrivo in Ferrari darà la spinta ...

F1 - Ross Brawn sull’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari : “Darà la giusta spinta al team e a Sebastian Vettel” : Se ne fa un gran parlare. Le prestazioni di Charles Leclerc con la Ferrari nell’ultimo test di Abu Dhabi, utile per permettere alle scuderie di Formula Uno di provare le nuove gomme Pirelli 2019, ha colpito l’attenzione di tutti. L’aver siglato il miglior crono della due giorni ha alimentato il “partito pro-Charles” che prefigura sotto l’insegna del Cavallino Rampante scenari trionfali. In buona sostanza ...

F1 - Ross Brawn : “Il divario tra i top team e le altre scuderie è inaccettabile” : Il direttore sportivo della Formula Uno Ross Brawn ha sottolineato un evidente problema del Circus nelle ultime stagioni: il divario netto tra le prestazioni dei top team e quelle delle altre scuderie. Nelle dichiarazioni riportate da Autosport, Brawn sottolinea che: “Due podi su un totale di 123 gare è qualcosa di inaccettabile, specialmente quando comporta un divario tecnico e finanziario in costante crescita”. Brawn si riferisce alla ...