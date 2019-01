F1 | frecciata velenosa di Verstappen a Ricciardo | “ci siamo divertiti insieme | ma non

sportfair

: Un grande pilota ma un piccolo uomo #lorenzo - Beacher72 : Un grande pilota ma un piccolo uomo #lorenzo - sportal_it : Su Twitter lo spagnolo non risparmia una frecciata velenosa al suo ex compagno di squadra. #Lorenzo #Dovizioso -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Il pilota olandese ha parlato del suo ormai ex compagno di squadra, sottolineando come non avvertirà la sua mancanza nel box “Personalmente non sentirò la mancanza di Daniel“, firmato Max. Unabella e buona quella del pilota olandese nei confronti del suo ormai ex compagno di squadra, trasferitosi alla Renault una volta scaduto il contratto con la Red Bull.Photo4 / LaPresseUn addio non senza polemiche, confermato da Mad Max all’Algemeen Dagblad: “cie sono stato contento di averlo come compagno di squadra, ma non mi mancherà. Non mi è capitato spesso e credo che non succederà più. Anzi, è comunque più probabile che sarà Daniel ad avvertire la mancanza di quello che ha lasciato. L’accordo Honda-Red Bull? L’atteggiamento di Honda e i piani che hanno fissato sono qualcosa di totalmente differente ...