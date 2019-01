Ex Juventus | Bendtner sconta gli arresti domiciliari per l' aggressione al tassista

Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Bendtner : costa cara l’aggressione ad un tassista per l’ex Juventus : Nicklas Bendtner finisce agli Arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico alla caviglia: l’ex Juventus dovrà scontare 50 giorni per l’aggressione ad un tassista Siamo abituati a vedere il suo profilo social pieno di foto simpatiche, allenamenti e tanto divertimento, ma nell’ultima foto postata da Nicklas Bendtener non c’è nulla da ridere. L’attaccante ex Juventus e Arsenal ha annunciato ai propri ...

Nicklas Bendtner condannato a 50 giorni di carcere per aggressione - l’ex Juventus ammette : “era difesa personale” : Nicklas Bendtner, ex calciatore della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere: il calciatore aveva aggredito un tassista a Copenaghen Grossi guai all’orizzonte per Nicklas Bendtner. L’ex calciatore, fra le altre, della Juventus, è stato condannato a 50 giorni di carcere e 1500 corone di ammenda (179€ circa) per aggressione. Il fatto è accaduto lo scorso settembre a Copenaghen, quando Bendtner si è rifiutato di ...

Bendtner va in carcere : confermata la condanna di 50 giorni per l'ex Juventus : Mai così in basso in una carriera sempre più a picco, lui che a 30 anni è destinato ad affrontare la prova più dura della sua vita. confermata la condanna a 50 giorni di carcere senza condizionale per ...