Etna | terremoto nel Catanese | scossa di 3 5 all' alba

Etna - terremoto Catania : gli sfollati raggiungono quota 1.115 : Aumentato il numero degli sfollati del terremoto di Santo Stefano nel Catanese, che raggiunge quota 1.115: lo rende noto la Protezione civile siciliana. Sono 319 coloro che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 794 quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche. Per quanto riguarda la verifica degli edifici per l’edilizia privata le richieste salgono a 5.796, sono ...