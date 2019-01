Etna | terremoto Catania | gli sfollati raggiungono quota 1 115

meteoweb.eu

: Etna, un'altra notte di paura: sciame sismico e all'alba terremoto di magnitudo 3,5 - repubblica : Etna, un'altra notte di paura: sciame sismico e all'alba terremoto di magnitudo 3,5 - Corriere : Etna, sisma magnitudo 3.5: torna la paura nel catanese - sole24ore : Gli eventi naturali ci sorprendono e ci trovano spesso indifesi rispetto alle catastrofi. Ecco cosa succede in Sici… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Aumentato il numero deglideldi Santo Stefano nel Catanese, che raggiunge1.115: lo rende noto la Protezione civile siciliana. Sono 319 coloro che hanno fatto ricorso a sistemazioni autonome e 794 quelli ospitati in alberghi convenzionati con la Regione Siciliana. Due le persone ospitate in strutture pubbliche. Per quanto riguarda la verifica degli edifici per l’edilizia privata le richieste salgono a 5.796, sono 2184 quelle già eseguite. Le case inagibili sono 551 quelle parzialmente agibili 589 e 1044 quelle agibili. Edilizia scolastica controllate 60 scuole su 90: 42 sono agibili, 14 parzialmente inagibili 4 non agibili.L'articolo: gli1.115 Meteo Web.