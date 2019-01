Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia | la showgirl non può tornare in Italia

Elisabetta Gregoraci bloccata in Thailandia a causa di un uragano devastante : aerei cancellati e tanta paura per la showgirl [VIDEO] : Elisabetta Gregoraci sarebbe dovuta tornare in Italia ieri, ma un uragano la tiene bloccata nel suo hotel in Thailandia dove ha soggiornato in questi giorni: il messaggio della showgirl sui social Dopo giorni di relax e sole, Elisabetta Gregoraci vede concludersi male la sua vacanza in Thailandia. La splendida showgirl italiana è rimasta bloccata in hotel a causa di un devastante uragano tropicale, che non le ha permesso di ripartire alla ...

Elisabetta Gregoraci dalla Balivo mia madre era la mia migliore amica : La showgirl Elisabetta Gregoraci da Caterina Balivo ricorda la mamma, venuta a mancare qualche giorno prima del suo matrimonio della sorella Marzia. La Gregoraci è stata ospite di Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”, dove ha parlato della sua vita privata e fatto qualche accenno alla sua situazione sentimentale dopo la separazione dall’ex marito Flavio Briatore. Le lacrime scendono quando parla della mamma: “Era una donna meravigliosa, ...

