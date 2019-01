Economia | ex ministro Passera a ' Il Sole 24 Ore' | nel 2019 fusioni tra banche medie per

Brasile : ministro Economia Guedes - si parte da semplificazioni di misure del governo precedente : Brasilia, 02 gen 15:52 - , Agenzia Nova, - Il piano della squadra economica del nuovo governo brasiliano guidata dal ministro Paulo Guedes, è quello di realizzare sin dalle prime... , Brb,

Speciale energia : ministro Economia libico al Issawi - modificare sussidi per il carburante : Tripoli, 02 gen 14:00 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia del governo di Accordo nazionale libico, Ali al Issawi, ha affermato che è necessario "modificare il sostegno...

Emirati : ministro al Mansouri - aviazione è un pilastro dell'Economia : Abu Dhabi, 31 dic 08:52 - , Agenzia Nova, - Il settore aeronautico "è un pilastro fondamentale per l'arricchimento dell'economia nazionale". Lo ha dichiarato il ministro dell'economia...

Turchia : ministro Finanze Albayrak - transizione da Ovest a Est nell'Economia globale : Secondo il ministro turco, l'economia mondiale sta gradualmente spostando il suo baricentro dai paesi già sviluppati a quelli emergenti. Nella giornata di domani anche il ministro degli Esteri turco ...

Economia : viceministro Rixi al 'Corriere della Sera' - un errore i balzelli auto - favorevoli alla rottamazione : Roma, 07 dic 09:32 - , Agenzia Nova, - Il tema c'è, è importante e il Contratto di governo ne parla. Ma messa giù così la proposta sulla tassazione delle auto in funzione delle emissioni inquinanti mi ...

Vertice sulla manovra senza Tria. Il ministro dell’Economia è sempre più in bilico : Oggi la fiducia. A rischio il summit a Bruxelles. Le novità sono: il taglio delle pensioni d’oro, caro ai 5 Stelle, che sale dal 25 al 40 per cento; sulle pensioni si lavora per abbassare la spesa da 6,7 miliardi a 5

[Il retroscena] Il ministro dell'Economia Tria pensa alle dimissioni : ecco quando potrebbero arrivare : Tutto perfettamente in linea con il volere di Mattarella che bloccò la nomina all'Economia di Paolo Savona per avere un ferreo guardiano dei conti. La fermezza quando il confronto sul varo della ...

Manovra - il ministro dell’Economia Tria : “Speriamo di non andare in recessione” : “Quando si è in condizioni più complicate o in recessione questo pone dei punti a favore del fatto che bisogna sostenere l’economia, ma certo crea altri problemi per quanto riguarda i conti pubblici. Speriamo di non andare in recessione e di fare una Manovra che ostacoli questo rallentamento dell’Economia, questo è l’obiettivo”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. L'articolo Manovra, il ministro dell’Economia Tria: ...

Brasile : futuro ministro dell'Economia cancella viaggio in Europa per motivi di salute : Brasilia, 03 dic 13:08 - , Agenzia Nova, - Paulo Guedes, futuro ministro dell'Economia del governo del presidente eletto Jair Bolsonaro, ha cancellato il viaggio in Europa previsto...

Corea del Sud : ministro Finanze - Economia perde slancio : "Recentemente il momento di crescita generale della nostra economia sembra indebolirsi, sebbene gli indicatori siano misti tra investimenti fiacchi e occupazione e consumi solidi ed esportazioni", ha ...

Arezzo - l'Economia e l'Europa : Confartigianato chiama il viceministro Garavaglia : Infine il reddito di cittadinanza, che preoccupa sopratutto per le ripercussioni sul versante di politica fiscale e degli investimenti della manovra." "Quello degli investimenti " soggiunge il ...

Energia : ministro Economia tedesco Altmaier - questione Nord Stream 2 non legata a crisi ucraina : Mosca, 29 nov 10:34 - , Agenzia Nova, - La crisi in ucraina non può essere associata all'attuazione del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesco...