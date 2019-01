Ecco quanto vale Tim Sweeney | il CEO della compagnia che ha creato Fortnite

[Il punto] Il tradimento della spending review. Ecco a quanto ammonta il taglio degli sprechi in Manovra : della spending review da 30-40 miliardi sbandierata in campagna elettorale dal M5s e dalla Lega ancora non c'è nessuna traccia. Per l'ennesima volta alle promesse non sono seguiti i fatti. E questo ...

Reddito di cittadinanza - Ecco a chi spetta e a quanto ammonta l'assegno : Un Reddito annuo inferiore a 6mila euro se si vive da soli o a 12.600 euro a fronte di una coppia con quattro figli minori: il Reddito di cittadinanza non si guarderà solo all'Isee, come per l'attuale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio : Reddito : Ecco chi lo avrà - cosa dovrà fare e quanto prenderà : I requisiti Reddito, ecco chi avrà diritto alle somme più alte Nei documenti del governo i parametri per ottenere il sussidio. Il contributo affitto va solo a un membro della famiglia di Stefano Feltri Eruzioni di bava di Marco Travaglio In perfetta sincronia con l’Etna che erutta lava, i quirinalisti di professione e di complemento eruttano bava. Uno tsunami di saliva tracima da ogni dove e rischia di sommergere il Quirinale, una nuvola ...

Marsala - pioggia di contributi e spese. Ecco quanto sono costati gli addobbi natalizi : ... 3.500 euro per la chiesa della Bambina , 1.350 per la federazione bocce, 5.000 per l'Ente Mostra di Pittura; ancora 600 euro per i Musicanti per altri spettacoli, 1.800 euro per il comitato di ...

Neonato da record! Nessuno si aspettava che fosse così grande : Ecco quanto pesa : Non era mai nato un bambino così pesante come Ali all’Arlington Memorial Hospital, in Texas. Il ‘piccolo’ – eufemismo – è un vero Neonato record. La mamma, Jennifer Medlock, ha partorito lo scorso 12 dicembre e non si aspettava assolutamente che il bambino che stava aspettando sarebbe stato così grosso: pesa circa 7 chilogrammi (14 libbre e 13 once) ed è lungo 53 centimetri (21 pollici) e, come detto, detiene il record del Neonato più pesante ...

Colesterolo alto? Ecco quanto aumenta durante le feste natalizie : L’Università di Copenaghen ha condotto uno studio, i cui risultati sono stati pubblicati su “Atherosclerosis”, che ha coinvolto circa 25mila danesi: i ricercatori hanno rilevato che le grandi abbuffate natalizie non solo fanno aumentare il girovita ma anche i livelli di Colesterolo. Dopo le feste il Colesterolo si alzerebbe infatti di un quinto per 9 persone su 10: subito dopo la pausa natalizia i livelli sono superiori del 20% ...

Alessandro Di Battista - Ecco quanto spende in avvocati : cifre sconvolgenti - il peggio della Casta : Alessandro Di Battista, l'amico del popolino? Non proprio. Ora che il grillino con la bava alla bocca torna in Italia, Il Giornale fa qualche calcolo relativo alle sue spese nella passata legislatura. E si scopre che Di Battista era uno dei grillini più spendaccioni per quel che concerne le consulen

Neymar - spunta la clausola : addio Parigi a cifre 'modiche' - Ecco quanto costa il suo cartellino : La voce gira da tempo: Neymar vorrebbe tornare a giocare a Barcellona, dove il brasiliano ha lasciato parecchi amici e dove si sente a casa. Il Psg al momento rifiuta ogni possibile cessione, ma - come rivelato dagli spagnoli di As -, nel contratto con i francesi esiste una clausola che entrerà in g

Multe stradali - rincari da gennaio : Ecco quanto si pagherà in più : ROMA - Parcheggiare in seconda fila o in spazi non consentiti, superare i limiti di velocità, guidare parlando al telefonino senza auricolare: automobilisti indisciplinati attenzione. Non rispettare ...

Natale ricco nel Bel Paese : Ecco quanto hanno speso le famiglie italiane per i regali di Natale : Le famiglie italiane hanno messo sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 3,9 miliardi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che il 19% delle famiglie non ha fatto regali, il 47% ha stanziato un budget sotto i 100 euro, il 40% tra i 100 ed i 300 euro, l’11% dai 300 ai mille euro e un fortunato 2% che supera i mille euro. Abbigliamento e accessori, prodotti ...

Ecco quanto costano gli SMS a pagamento dalla propria banca con Iliad : Iliad comunica i costi degli SMS bancari a pagamento: Ecco come attivare o disattivare questa opzione, e quanto costa l'avviso dei movimenti sul proprio conto bancario. L'articolo Ecco quanto costano gli SMS a pagamento dalla propria banca con Iliad proviene da TuttoAndroid.

MotoGp - Valentino Rossi re non solo in pista : Ecco quanto guadagna con la sua ‘VR46’ : Il responsabile del design della VR46 ha parlato dell’attività e del fatturato dell’azienda di proprietà di Valentino Rossi, svelandone alcuni segreti Un’azienda vera e propria, una… fabbrica di soldi che corrisponde al nome di Valentino Rossi. Il pilota pesarese non è un genio solo in MotoGp, ma anche negli affari, visto che è riuscito a creare dal nulla un’impresa che adesso dà lavoro a 80 ...

Pensioni - Ecco di quanto aumenteranno nel 2019 : Solo chi percepisce fino a tre volte il minimo avrà diritto ad una rivalutazione piena del trattamento previdenziale. Un...

L'Italia delle slot. Ecco quanto giocano gli italiani in un anno l'azzardo si mangia 5 miliardi in più : Una cifra pari a più di quattro manovre finanziarie, più di quanto speso per sanità o istruzione. Nel 2017 gli italiani hanno giocato 101,8 miliardi di euro, oltre 5 miliardi in più del 2016. Una ...