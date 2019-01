Ecco quali saranno i trend benessere del 2019

Dieta dimagrante - alimenti con poche calorie per dimagrire : Ecco quali : La Dieta dimagrante con gli alimenti con poche calorie può far dimagrire di circa 2 chili in 4 giorni. ecco quali e l'esempio di menù giornaliero.

Epifania a Napoli : Ecco quali sono i principali eventi : Epifania alla Città della Scienza: laboratori ed esperimenti per bambini Domenica 6 gennaio , dalle 10 alle 14, ci sarà una giornata all'insegna della scienza e del divertimento, nella tradizione di ...

Sanità Ragusa - nuove assunzioni a tempo indeterminato : Ecco quali : Il 2019 all'Azienda Sanitaria di Ragusa è cominciato con nuove assunzioni a tempo indeterminato. ecco le delibere e il personale assunto.

Scuola - il 2019 sarà l’anno dei concorsi : Ecco quali : Il 2019 sarà l’anno dei concorsi per il mondo della Scuola. Lo ha sottolineato l’agenzia di informazione Ansa, menzionando le diverse procedure concorsuali che interesseranno migliaia e migliaia di docenti (e non) durante l’anno solare appena iniziato. Il 2019 sarà un anno di concorsi Nei giorni scorsi è stata avviata la procedura per la selezione atta al reclutamento di 2.004 Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi ...

Xiaomi Mi Airdots o Soundcore Liberty Air? Ecco quali cuffiette true wireless comprare : Indecisi su quali cuffiette true wireless acquistare? Vi togliamo noi ogni dubbio, con il nostro confronto Xiaomi Mi Airdots contro Soundcore Liberty Air. Scopriamo insieme quale modello conviene acquistare in questo inizio 2019! L'articolo Xiaomi Mi Airdots o Soundcore Liberty Air? Ecco quali cuffiette true wireless comprare proviene da TuttoAndroid.

Sanità Ragusa - avvio stabilizzazione 39 figure professionali : Ecco quali : Sono state avviate all'Asp di Ragusa le procedure per la stabilizzazione di trentanove figure professionali, per titoli ed esami, di cui all'art. 20, 2° comma, D.lgs. n. 75/2017- 'legge Madia', in ...

Sanità Ragusa - avvio stabilizzazione 39 figure professionali : Ecco quali : Avviata dall'Asp di Ragusa la procedura concorsuale per coprire alcuni posti vacanti. Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale siciliana

Influenza 2019 - il picco a metà gennaio. Ecco quali sono i sintomi e cosa fare : È arrivato il nuovo anno portandosi con sé anche l’Influenza. Mamma mia, la notizia non è per niente incoraggiante. D’altronde è così ogni. E gennaio, per quel che riguarda l’Influenza, non è per niente un bel mese. Il picco dell’Influenza, come si legge sul Corriere della Sera, arriverà nei prossimi 10/15 giorni. Però c’è una buona notizia: probabilmente per merito di una vasta campagna vaccinale, forse l’Influenza si propagherà di meno. I dati ...

Dieta easy per dimagrire 2 kg - bere due tisane al giorno : Ecco quali : La Dieta easy può far dimagrire di circa 2 kg in 3 giorni. E' una Dieta detox lampo che può far perdere peso. ecco quali sono le tisane da bere e menù

“La rivolta contro il ProsEcco” si fa in Friuli. Il primo locale #deprosecchizzato : “Serviamo spumanti di qualità”. Scoppia la polemica : locale #deprosecchizzato. L’hashtag ufficiale della rivolta contro il Prosecco è servito. Proprio poco prima di San Silvestro, quando qualche bottiglia di bollicine trevigiane può finire perfino scambiata tra spumanti italiani e champagne francesi. L’atto di ribellione è stato scovato dal Corriere della sera all’Osteria di Ramandolo a Nimis in provincia di Udine. Là dove i titolari, Ilenia Vidoni e Pietro Greco, hanno deciso di non servire più ...

Quali mostre vedere nel 2019 : Ecco i principali appuntamenti dell'anno nuovo : ... , al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia , con Leonardo da Vinci Parade , iniziativa che mette in mostra modelli storici e affreschi di pittori lombardi del Cinquecento, , e in molti ...

Eiaculazione precoce - andrologi : Ecco il mix di erbe che migliora “la qualità della vita sessuale di coppia” : Può arrivare dalle erbe una nuova speranza per chi soffre di Eiaculazione precoce, ma soltanto se il medico specialista ha escluso fattori organici e se il problema è solo psicologico: secondo i dati raccolti e presentati durante il Congresso della Società italiana di andrologia, dedicato a natura, ambiente e alimentazione, “un trattamento di 3 mesi con un mix di estratti vegetali di griffonia, passiflora e valeriana, assunti sotto forma ...

MotoGp – Marquez ha le idee chiare - dal rapporto con Lorenzo alle qualità dei rivali : “non siamo amici! Ecco cosa ruberei a Valentino” : Marc Marquez svela le qualità che ruberebbe dai suoi rivali, soffermandosi sul rapporto col suo nuovo compagno di squadra Jorge Lorenzo La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili a tutti gli appassionati delle due ruote. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale disputando una stagione impeccabile, macchiata solo da un problema alla spalla che proprio nei primi giorni di dicembre lo ha costretto a ...

Sempre più italiani con problemi al fegato : Ecco quali sono gli alimenti utili a proteggerlo : Quella del fegato grasso non dovuto a problemi alcolici è una vera e propria epidemia che si sta diffondendo Sempre di più in Italia. Si stima che in Italia ne siano colpiti 4 adulti su 10. Si tratta di una patologia che, se presa in tempo e ad uno stadio iniziale, può essere curata anche solo attraverso l’alimentazione. Diversamente, più viene trascurata, più la situazione può peggiorare e arrivare a conseguenze gravi. In genere si ...