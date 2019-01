È il ritorno al futuro delle guerre stellari

PRESENTATA LA TRE GIORNI "PORTO VECCHIO-ritorno AL FUTURO" DA VENERDI 7 A DOMENICA 9 DICEMBRE ALLA CENTRALE IDRODINAMICA DEL PORTO VECCHIO ... : ... Corrado Azzollini – direttore Segretariato generale; Andreina Contessa – direttore Museo storico e Parco di Miramare, nonché Stefano Fantoni ESOF 2020 , Trieste Capitale europea della scienza, e ...

ritorno al futuro - nasce la Prada Cup : Barche progettate al computer e testate al simulatore che si sollevano su “zampe-foil” come ragni d’acqua e volano alla velocità di un aliscafo di linea; interviste olografe in 3D con velisti che si materializzano sul palco e poi si “sbriciolano” e scompaiono; un trofeo che svetta verso il cielo come un missile; un logo ipnotico… Pianeta Venere anno tremilacinquecento? No, Yacht Club de Monaco, 29 novembre 2018. Benvenuti alla Prada Cup, ...

ritorno al futuro : nasce la Prada Cup : Barche progettate al computer e testate al simulatore che si sollevano su “zampe-foil” come ragni d’acqua e volano alla velocità di un aliscafo di linea; interviste olografe in 3D con velisti che si materializzano sul palco e poi si “sbriciolano” e scompaiono; un trofeo che svetta verso il cielo come un missile; un logo ipnotico… Pianeta Venere anno tremilacinquecento? No, Yacht Club de Monaco, 29 novembre 2018. Benvenuti alla Prada Cup, ...

I Comitati 'ritorno al futuro' - vicini a Renzi - a quota 400 in tutta Italia - 32 nel Lazio : Il più numeroso è a Napoli, con 35 iscritti. Il Lazio è la regione che ha dato la risposta più forte con 32 Comitati già partiti e 17 in via di formazione. 'In un mese siamo già a oltre 3000 iscritti ...

Calciomercato Napoli - Tutino su presente a Cosenza e futuro ritorno : ... attaccante del Cosenza in prestito dal Napoli , è tra i premiati dell'8ava edizione degli Italian Sport Award, il galà del calcio organizzato da Donato Alfani. A margine dell'evento, il bomber ha ...

Napoli - tutto pronto per 'Futuro Remoto' : gran ritorno a Città della Scienza : grandi esperti scientifici, docenti universitari e giovani ricercatori usciranno infatti dai loro laboratori e dipartimenti per trasferirsi nel villaggio della Scienza di Bagnoli, nelle piazze ...

Dissidenti e espulsioni : il ritorno al futuro dei 5 stelle : Quanta fibrillazione ci sia sul decreto sicurezza lo testimonia una presenza. È quella di Riccardo Fraccaro, ministro dei Rapporti con il Parlamento e uno degli uomini di cui più si fida Luigi Di Maio nei corridoi del Senato di buon mattino. È venuto a fiutare l'aria, a vedere se una mediazione con i Dissidenti sia possibile. È il primo giorno di freddo a Roma, e l'aria gelida si insinua su per le scale e raggiunge i ...

ritorno AL FUTURO 2/ Su Canale 20 il film con Micheal J. Fox (oggi - 29 ottobre 2018) : RITORNO al FUTURO 2, il film di fantascienza in onda su Canale 20 oggi, lunedì 29 ottobre 2018. Nel cast: Micheal J. Fox e Christopher Lloyd, alla regia Robert Zemeckis. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:49:00 GMT)

ritorno AL FUTURO - 20/ Streaming video del film di Robert Zemeckis (oggi - 22 ottobre 2018) : RITORNO al FUTURO, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 22 ottobre 2018. Nel cast: Michale J. Fox e Christopher Lloyd, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:20:00 GMT)