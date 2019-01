È allarme sul debito | record mondiale a 250 mila miliardi | il triplo di 20 anni fa 

Camusso lancia l'allarme sulla manovra : 'Tra due anni prevede pane e acqua per tutti' : La legge di bilancio voluta da Lega e Movimento Cinque Stelle non gode della simpatia dei sindacati. O almeno è questo quello che filtra da un'intervista rilasciata da Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, a Il Fatto Quotidiano. Un'ampia analisi che manifesta tutto il dissenso della leader della sigla sindacale che non nasconde preoccupazione su quello che potrebbe essere il destino economico dell'Italia. Non a caso a gennaio, con ...

Hannover - allarme per l'auto sulla pista : chiuso l'aeroporto - voli dirottati : Hannover, auto sulla pista: chiuso l'aeroporto. allarme nel primo pomeriggio allo scalo, fra i più affollati della Germania. Per cause in corso di accertamento un'auto con targa polacca ha sfondato un ...

Dopo le polemiche sulle misure arriva l'allarme sul rischio recessione : Secondo l'Ufficio parlamentare di Bilancio rischia di non favorire la crescita per tasse troppo alte e meno investimenti -

BCE lancia allarme su deviazione deficit e punta il dito sull'Italia : La BCE torna sul problema del debito con urgenza e preoccupazione . "Uno degli insegnamenti più importanti ricavati dalla recente crisi finanziaria - si legge nel bollettino mensile pubblicato dalla ...

Mazzoleni condiziona Inter-Napoli - De Laurentiis aveva lanciato l’allarme : espulsione di Koulibaly assurda - due pesi e due misure sulla lite Keita-Insigne : Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra Inter e Napoli. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamente condizionata dall’espulsione di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha ...

WikiLeaks rivela l'ultimo allarme per la diga di Mosul : ...e le ceramiche italiane sono così apprezzate per i loro standard di qualità ed estetica da essere consigliate anche per i lavori di ristrutturazione nelle ambasciate e consolati in giro per il mondo. ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per il Sud : allarme venti di burrasca e mareggiate sulle coste : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e nelle prossime ore determinerà la formazione di una depressione sull’Adriatico centro-meridionale, con una netta intensificazione dei venti sulle regioni del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Sulle materie prime pesa l'allarme per la frenata della Cina : Ma se non sarà coronata da un accordo stabile è probabile che le tensioni si faranno ancora più forti, con rischi per l'intera economia mondiale. Goldman Sachs, finora molto rialzista, ieri ha ...

Mario Draghi - stop al quantitative easing e allarme rosso sul debito di Eurolandia : ' La ripresa economica dell'eurozona si sta indebolendo ma resta un'espansione generalizzata dell'economia dell'area dell'euro'. 'Sono ancora necessari stimoli significativi della politica monetaria ...

Bce - Draghi : «Ripresa stenta - tassi fermi». allarme sul debito - da gennaio stop al Qe : Il governatore conferma che si manterranno «su livelli pari a quelli attuali finché sarà necessario per l’inflazione». Tagliate le stime di crescita del Pil 2018 e 2019

Draghi ripone il bazooka : a gennaio addio al Qe. Poi lancia l'allarme sul debito : Alla fine, la fine arriverà. Il lettore perdoni il gioco di parole, ma è così. Oggi Mario Draghi ha confermato quello che ormai da tempo era stato più o meno anunciato: la fine del Quantitative Easing. La Bce infatti ha confermato che la fine del piano per il sostegno dell'area euro arriverà a gennaio.L'Eurotower ha però assicurato che i titoli in scadenza già nella pancia della Bce (che da gennaio non saranno più acquistati) verranno ...

