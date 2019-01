Donna trascinata al guinzaglio | stavolta Napoli non ha girato la testa dall’altra parte

ilfattoquotidiano

: Trascinata in strada con guinzaglio dall'ex, trovata la cagnolina della donna soccorsa dai vigili - infoitinterno : Trascinata in strada con guinzaglio dall'ex, trovata la cagnolina della donna soccorsa dai vigili - VoceDiNapoliWeb : La povera vittima è ricoverata al Cardarelli Questa mattina ha ricevuto il regalo più bello... ?? - zazoomblog : Donna messa al guinzaglio dallex: è una bestia!- Napoli Trascinata fino a svenire non voglio morire - #Donna… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) “Mi tormentava, si innervosiva solo se salutavo un amico, un’amica. S’ingelosiva anche se mostravo affetto per la mia cagnetta. Rabbioso e sospettoso, un’ossessione. Mi controllava nonostante facessi una vita ritirata: casa e lavoro”.Un racconto dolente. Parole soffiate con sofferenza e disillusione. Poi i silenzi intervallati da singhiozzi e lacrime. È una confessione, un atto di liberazione. I segni di quelle catene psicologiche per anni serrate ai polsi e alle caviglie. Schiavitù e sottomissione. Una violenza nascosta e l’essere sempre vigile per limitare l’esproprio di se stessa. Una storia d’amore, malato. Un crescendo rossiniano condito da liti, gelosia e minacce. Le esplosioni d’ira, le botte, le umiliazioni poi l’epilogo drammatico. Maria, 38 anni, srilankese – nome di fantasia – è ricoverata al Trauma Center ...