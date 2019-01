Donald Trump torna in versione Trono di Spade | ma il Congresso colpisce per

Mitt Romney contro Donald Trump : "Non è all'altezza" : Un attacco frontale, dalle colonne del Washington Post. Mitt Romney, ex candidato repubblicano alla Presidenza, in procinto di giurare giovedì come senatore, si scaglia contro Donald Trump proponendosi come nuova voce critica del Grand Old Party dopo la morte di John McCain e l'uscita di scena di alcuni senatori 'dissidenti'. Romney sostiene che la condotta di Trump "negli ultimi due anni, in particolare le sue azioni in questo mese, sono ...

Auguri di buon anno - Capodanno 2019/ Gli auguri 'rissosi' di Donald Trump su Twitter ai nemici haters : buon anno! Capodanno 2019, feste e nuovi propositi: attesa finita, ma non per tutti, perché in alcune zone non si celebra il 1° gennaio...

Dal cambiamento climatico alle lodi alla - sua - intelligenza : un anno nei tweet di Donald Trump : La notte del 5 Febbraio 2013, Donald Trump imparò che avrebbe potuto twittare da solo . Justin McConney, allora suo social media manager, ha comparato il momento di questa scoperta alla scena del film ...

Un anno senza i missili di Kim Jong-un - anche grazie a Donald Trump : ... a Pyongyang: le due Coree hanno ridotto i posti di guardia al confine e promettono nuovi collegamenti stradali e ferroviari per unire, un giorno, la penisola al resto dell'Asia e del mondo. Il ...

Colloquio telefonico tra Xi Jinping e Donald Trump : ...attribuisce grande importanza alle relazioni con gli Usa e intende impegnarsi per fare tesoro delle esperienze accumulate negli ultimi 40 anni a beneficio dei popoli dei due Paesi e di tutto il mondo.

La legge del caos di Donald Trump : Il presidente degli Stati Uniti porta avanti il disimpegno a beneficio di un vuoto colmato solo dalle ambizioni delle potenze del momento, globali o regionali. Leggi

Ministero esteri Iran critica visita di Donald Trump in Iraq - : Il portavoce del Ministero degli esteri Iraniano Bahram Kasemi ha criticato la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Iraq, definendolo irrispettoso per la sovranità del paese, ...

L'America First di Donald Trump trasforma il Medio Oriente in un suq : All'amico "Bibi" Donald Trump ha ricordato che gli Stati Uniti pagano ogni anno per la sicurezza d'Israele 4,5 miliardi di dollari. Alle petromonarchie del Golfo, Arabia Saudita in primis, ha chiesto di aprire ancora di più i cordoni della borsa perché la sicurezza costa e L'America "non intende essere più il Poliziotto del mondo". È la quintessenza dell' "America First" proiettata sul perturbato, esplosivo scenario ...

Usa - Donald Trump vuole vietare prodotti Huawei e Zte alle società - Sky TG24 - : Il presidente sta valutando la possibilità di firmare un ordine esecutivo nel nuovo anno che vieterebbe alle società americane di usare apparecchiature per le telecomunicazioni prodotte dalle due ...

La visita di Donald Trump in Iraq : Per la prima volta ha incontrato i soldati americani in una zona di guerra, insieme alla first lady: ha parlato del ritiro militare dalla Siria e ha raccontato qualche bugia

LeBron James lancia un avvertimento al basket americano e a Donald Trump : Sul campo, è sempre una star: nel paradiso del basket, nel campionato Nba, ha appena siglato una tripla doppia lanciando i suoi Lakers contro i Pelicans. Fuori dal campo, LeBron James è, se possibile, ancor più carismatico e diretto. Venerdì sera, sulla ribalta tv preferita, il LeBron James's The Shop sul canale HBO, quando il discorso è caduto sulle proteste dei giocatori NFL, puniti per essersi ...

Donald Trump e Melania visitano le truppe americane in Iraq : 'Nessun piano di ritiro' : Donald Trump e Melania sono arrivati in Iraq per visitare le truppe americane. La visita a sorpresa è stata annunciata dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders in un tweet. President ...

Donald Trump - è guerra aperta contro la Fed : Su Twitter Trump aveva inoltre già affermato che 'l'unico problema della nostra economia è la Fed: non sente il mercato'. 'La Fed è come un potente golfista che non può mandare in buca perché non ha ...

Donald Trump - gaffe su Babbo Natale : ma la bimba con cui parla dice di crederci ancora : ... cosa da poco conto' conferma che sì, lei a quell'uomo vestito di rosso che porta i regali con la slitta visitando in una sola notte ogni angolo del mondo ci crede eccome. Al punto da avergli ...