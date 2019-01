Doha | Djokovic ko a sorpresa | Bautista in finale

Atp Doha : Djokovic fuori in semifinale : E' uscito di scena il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e vincitore a Doha nel 2016 e 2017, sconfitto per 3-6 7-6 6-4, in due ore e 35 minuti di gioco, dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...

Sorpresa a Doha : Djokovic ko - Bautista in finale : ROMA - Sconfitta a Sorpresa per Novak Djokovic che a Doha apre male il suo 2019. Il serbo, numero uno del mondo e vincitore a Doha nel 2016 e 2017, ha ceduto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 3-6 7-6, 6, 6-4, in due ore e 35 minuti di gioco. E'...

Tennis - ATP Doha 2019 : Roberto Bautista Agut realizza l’impresa e sconfigge Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo vola in Finale! : Incredibile ma vero: lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) ha sconfitto il n.1 del ranking Novak Djokovic nella prima semifinale dell’ATP di Doha 2019. Un’impresa quella realizzata dall’iberico che aveva uno storico decisamente negativo contro il serbo: 7 sconfitte ed 1 successo. Una vittoria in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4 in 2 ore e 37 minuti di partita al termine di una vera e propria battaglia. ...

ATP Doha - Cecchinato in semifinale : Lajovic battuto 7-6 - 6-2. Avanti anche Djokovic : ATP Doha, Avanti anche Djokovic E' approdato al penultimo atto del torneo per la quarta volta il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e vincitore a Doha nel 2016 e 2017, che si è imposto in ...

Doha - Djokovic raggiunge la semifinale : Novak Djokovic si qualifica, non senza difficoltà, alle semifinali del torneo Atp 250 di Doha , cemento, montepremi 1.313.215 dollari, . Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge ...

ATP Doha – Djokovic fatica ma vola in semifinale - il serbo supera in tre set il georgiano Basilashvili : Il tennista serbo suda le proverbiali sette camicie per accedere in semifinale, dove troverà Bautista Novak Djokovic si qualifica, non senza difficoltà, alle semifinali del torneo Atp 250 di Doha (cemento, montepremi 1.313.215 dollari). Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 21 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in un’ora e 56 ...

Tennis - ATP Doha 2019 : risultati degli ottavi di finale. Djokovic perde un set - avanti Cecchinato : Ultima partita davvero lunghissima e piena di emozioni tra due vecchie stelle del circuito ATP. Si è conclusa da poco la giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda il torneo di Doha: il ceco Berdych ha battuto in tre set dopo due ore e dodici l’iberico Verdasco. avanti ai quarti anche la testa di serie numero 1 Novak Djokovic: un set perso per il serbo che però poi ingrana la marcia giusta con il magiaro Fucsovics. Viva ...

Djokovic avanza a Doha : pass per i quarti in rimonta : ROMA - Novak Djokovic avanza al torneo di Doha. Il numero uno al mondo, e anche primo favorito del torneo, già vincitore nel 2016 e 2017, ha superato in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 l'ungherese Marton Fucsovics , numero 36 Atp. avanza pure lo svizzero ...

A Doha avanza Djokovic : ANSA, - ROMA, 2 GEN - Novak Djokovic avanza al torneo di Doha. Il numero uno al mondo, e anche primo favorito del torneo, già vincitore nel 2016 e 2017, ha superato in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 l'ungherese Marton Fucsovics, numero 36 Atp. avanza pure lo svizzero ...

ATP Doha – Brivido Djokovic - poi sorriso : Nole batte Fucsovics in rimonta : Novak Djokovic accede ai quarti di finale dell’ATP di Doha: il tennista numero 1 al mondo perde il primo set contro Fucsovics ma riesce ad imporsi in rimonta Brivido lungo la schiena di Novak Djokovic impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Doha. Sul cemento qatariota, il numero 1 al mondo si lascia soffiare il primo set (4-6) da Marton Fucsovics (numero 36 ATP) e vede il suo cammino per i quarti complicarsi più del dovuto. Djokovic ...

Tennis - Djokovic show a Doha : il serbo massacra Dzumhur alla “prima” del 2019 : Tennis, Dokovic ha battuto Dzumhur a Doha, nel primo turno del torneo che apre di fatto la stagione ATP Tennis, è bastata un’oretta di gioco blanda a Novak Djokovic per liberarsi di Dzumhur nel primo turno del torneo di Doha che apre di fatto la stagione 2019. Il serbo ha dominato, vincendo 6-1 6-2 e conquistando dunque il passaggio del turno. Nel secondo incontro Djokovic affronterà Fucsovics, il quale dovrà stare attento al ciclone ...