Dl Sicurezza | Salvini | è legge dello Stato firmata da Mattarella

Dall'asilo politico alla laurea in Italia - ragazza scrive a Salvini : "Il decreto Sicurezza è un insulto all'umanità" : Linh è una ragazza di 28 anni di origine vietnamita. E' arrivata a Palermo ancora bambina, da "irregolare". Il suo messaggio...

Salvini : il Dl Sicurezza è legge Stato : 13.00 "Per me la polemica non esiste, c'è una legge dello Stato, firmata dal presidente della Repubblica, applicata dal 99% dei sindaci". Lo ha detto a Chieti il ministro dell'Interno, Salvini, dopo la sospensione dell'applicazione del Dl sicurezza,annunciata da alcuni sindaci. "Qualche sindaco incapace-aggiunge-siccome non sa gestire Palermo,Napoli, Firenze e altre città, si inventa polemiche che non esistono.Immigrati regolari e perbene, i ...

Dl Sicurezza - nuovi malumori tra i senatori M5S. Mantero : ‘Crea illegalità’ Il fronte del no Salvini e l’dela delle ispezioni : «Decreto incostituzionale che peggiorerà la vita di italiani e stranieri». «La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino»

Decreto Sicurezza - le associazioni : “Pronto modello delibera per i sindaci contro Salvini” : L'associazione Alterego - Fabbrica dei diritti ha messo a disposizione dei sindaci un modello delibera contro il Decreto Salvini per permettere di iscrivere all’anagrafe i migranti con permesso di soggiorno per richiesta di asilo: "Le leggi razziste, securitarie e repressive agiscono anche e soprattutto sullo spazio delle nostre città. Dalle nostre città, dunque, deve partire una nuova resistenza".Continua a leggere

Dl Sicurezza - Orlando all'attacco di Salvini : "Eversivo è chi viola i diritti…" : "Il mio non è un atto di disobbedienza, eversivo è chi viola i diritti umani. Al nervosismo del ministro Salvini rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco, ho sospeso l'applicazione di norme e competenza comunale che potevano pregiudicare i diritti umani dei migranti". Così Leoluca Orlando, che guida la rivolta dei sindaci contro il dl Sicurezza, ha parlato in piazza, nella sua Palermo, ai cittadini che stanno animando il presidio di ...

Decreto Sicurezza - don Aldo Antonelli : io sto con i sindaci e contro Salvini. Non riconosciuti i diritti costuzionali : Anche don Aldo, da sempre attento a quello che accade in Italia e nel mondo, è sceso in campo e ha detto la sua. 'Io sto con i sindaci, i quali non contestano la Legge sulla sicurezza in quanto tale, ...

Decreto Sicurezza - Mattarella "molto irritato" : incastrano Salvini? : "Tiriamo avanti dritti". "Incontrerò i sindaci". E' spaccatura nel governo sul boicottaggio annunciato da alcuni sindaci di sinistra al Decreto sicurezza. Da una parte Matteo Salvini, il ministro dell'Interno che dice che costruirà sull'eventuale ricorso alla Corte costituzionale contro la legge la

Decreto Sicurezza Salvini : Cgil Ragusa invita sindaci alla ribellione : Sul Decreto Sicurezza di Salvini interviene anche la Cgil di Ragusa che invita i sindaci iblei a ribellarsi e a sospendere il Decreto

Decreto Sicurezza - la bomba dell'esperto su Salvini e i sindaci : "Perché il ministro non ha certi poteri" : Lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i sindaci ribelli al suo Decreto sicurezza rischia di arenarsi nel vicolo cieco di denunce in tribunale, ricorsi e controricorsi dal quale sarà complicato uscirne. Sulla base del diritto amministrativo, di certo nella mani del ministro ci sono

Decreto Sicurezza - Conte apre al dialogo con i sindaci. Salvini : “Si dimettano” : Da Palazzo Chigi arriva un tentativo di mediazione: "Se l'Anci desidera segnalare eventuali difficoltà applicative ben venga la richiesta di un incontro con il governo. Inaccettabili, invece, sono le posizioni degli amministratori locali che hanno pubblicamente dichiarato che non intendono applicare una legge dello Stato".Continua a leggere

Ioculano - Scajola e il Dl Sicurezza : «Salvini sbaglia» | : Uno è primo cittadino di Ventimiglia per il centrosinistra, l’altro di Imperia ed ex ministro di centrodestra. Ma sono uniti nel contestare la norma