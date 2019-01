Dl Sicurezza | a Palermo presidio a sostegno di Orlando Bongiorno | “Lui e De Magistris

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...

Decreto Sicurezza - Palermo verso la disobbedienza : Orlando si oppone alla legge : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, con una nota inviata al capo area dell’ufficio anagrafe, ha dato disposizione di non applicare a Palermo le misure volute del cosiddetto “Decreto Sicurezza”, messo a punto dal vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, per quanto riguarda le norme che negano la possibilità di concedere la residenza a chi ha un permesso di soggiorno. Ne dà notizia oggi il Giornale di Sicilia. L’articolo 13 delle ...

Perché il sindaco di Palermo non intende applicare il decreto Sicurezza : Leoluca Orlando 'sospende' l'applicazione del decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, da lui giudicate "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo incassa cosìl'appoggio di altri primi cittadini e suscita l'irritazione del titolare del Viminale, Matteo Salvini. È lo stesso Orlando ad annunciare la decisione di sospendere qualunque procedura "possa ...

Il sindaco di Palermo “congela” il decreto Sicurezza. Salvini : “Ne risponderanno legalmente” : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando “congela” gli effetti della legge immigrazione e sicurezza. In una circolare inviata al responsabile del servizio anagrafe, Orlando ha chiesto di «approfondire tutti i profili giuridici anagrafici» che deriveranno dall’applicazione della norma. In attesa di questo approfondimento, scrive il sindaco, stando a q...

Decreto Sicurezza - Salvini contro Orlando : “Non esistono clandestini? Pensi ai cittadini di Palermo” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini attacca il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e i sindaci dem che si sono accodati alla sua proposta di non applicare il Decreto sicurezza. “Alla faccia dei mille problemi, quotidiani e reali, che hanno i loro concittadini – scrive Salvini annunciando una diretta -. Dobbiamo dare tutto anche agli immigrati irregolari? Io non sono d’accordo. Ricordo a questi sindaci di sinistra che il ...

