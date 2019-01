Digiuno o pasti sostitutivi | occhio a fake news post-abbuffate

adnkronos

: @pac56776518 No pasti halal. ma digiuno - renato_macaluso : @pac56776518 No pasti halal. ma digiuno -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Per dimagrire basta saltare pranzo o cena? Oppure ricorrere ai? La scienza dissuade chiunque , dopo gli stravizi di Natale e Capodanno, abbia intenzione di digiunare per buttare giù i chili di troppo . A fare chiarezza, in particolare, sono gli esperti del'Istituto ...