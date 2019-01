Di Maio | “Malta faccia sbarcare donne e bambini dalla Sea Watch | noi li accoglieremo” 

Migranti - Luigi Di Maio : “Malta faccia sbarcare donne e bambini - noi li accoglieremo” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, annuncia che l'Italia è pronta ad accogliere donne e bambini a bordo della Sea Watch e della Sea Eye, nel caso in cui Malta accetti di farli sbarcare: "Malta faccia sbarcare subito donne e bambini da quelle imbarcazioni e li mandi in Italia. Li accoglieremo. Siamo pronti ancora una volta a dare, come sempre, una lezione di umanità all’Europa intera".Continua a leggere