Detto Fatto e I fatti Vostri a rischio chiusura | Carlo Freccero | «Sono programmi da Rai 1»

Ecco la nuova Rai di Freccero : cancellati Detto Fatto e I Fatti Vostri : Ci sono tante novità per il palinsesto di Rai 2 ed è lo stesso Carlo Freccero che, in conferenza stampa, senza freni inibitori, racconta cosa resta, cosa va via e quali saranno i cambiamenti ...

La nuova Rai 2 di Carlo Freccero : fuori Detto Fatto e I fatti vostri? : Carlo Freccero, il neo direttore di Rai 2, è pronto a rivoluzionare la seconda rete. Dal ritorno di Simona Ventura a quello di Daniele Luttazzi; dal nuovo talk serale di approfondimento alla chiusura (forse) di Detto fatto e I fatti Vostri, ecco tutte le novità annunciate dal nuovo direttore di rete. Carlo Freccero ha incontrato questa mattina i giornalisti, per la prima conferenza stampa confermando tutte le attese. Dopo essere riuscito ad ...

Detto Fatto a rischio chiusura : l'annuncio sospetto del nuovo direttore di Raidue : Il palinsesto di Raidue della prossima stagione televisiva potrebbe mutare drasticamente in seguito all'arrivo del nuovo direttore Carlo Freccero, il quale questa mattina è stato protagonista di un'attesa conferenza stampa dove ha spiegato ai giornalisti quelle che sono le sue idee. E il futuro di Raidue, a partire dal prossimo settembre, potrebbe fare a meno di Detto Fatto, il programma di factual condotto quest'anno da Bianca Guaccero con la ...

Detto Fatto e I Fatti Vostri : i programmi di Rai 2 a rischio chiusura : Detto Fatto e I Fatti Vostri a rischio cancellazione: parla il direttore Rai 2 Carlo Freccero Risale a questa mattina l’incontro tra Carlo Freccero e i giornalisti per la sua prima conferenza stampa da neo direttore di Rai 2. E, confermando le aspettative, ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini. Dai progetti da lui […] L'articolo Detto Fatto e I Fatti Vostri: i programmi di Rai 2 a rischio chiusura proviene da Gossip e Tv.

Carlo Freccero rivoluziona il palinsesto di Rai 2 : “Detto fatto” e “I fatti vostri” di Magalli a rischio chiusura dopo 25 anni : L’uragano Carlo Freccero si abbatte su Rai2. Il nuovo direttore della seconda rete nazionale mette in piedi una conferenza stampa che si trasforma in un vero e proprio show dove l’ironia e le frecciatine la fanno da padrone. La “notizia bomba” arriva subito. “Voglio riportare Daniele Luttazzi in Rai“, dichiara scandendo bene le parole. La Rai2 che il nuovo direttore ha in mente è “pluralista e complementare a ...

Detto Fatto e I Fatti Vostri chiudono? Rai2 cambia programmazione : I Fatti Vostri e Detto Fatto a rischio chiusura: Magalli e Guaccero sostituiti? Detto Fatto e I Fatti Vostri chiudono? Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha presentato nella mattinata di giovedì 3 gennaio le novità della rete. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del secondo canale della Tv di Stato, Freccero ha spiegato che bisogna pensarci bene a proposito di una possibile cancellazione dei programmi di Giancarlo Magalli e ...

Bomba a Rai2 - 'I Fatti Vostri' e 'Detto Fatto' a rischio chiusura : Il neo direttore Carlo Freccero si appresta ad ultimare il piano finanziario del 2019: "Sono programmi da Rai1, domani si...

Detto Fatto e I fatti Vostri a rischio chiusura - la risposta di Carlo Freccero lascia pochi dubbi : di Ida Di Grazia Carlo Freccero ha incontrato questa mattina i giornalisti, per la prima confereza stampa da neo direttore di Rai 2, confermando tutte le attese. Senza peli sulla lingua ha parlato ...

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono programmi da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

Rai2 : I Fatti Vostri e Detto Fatto a rischio cancellazione : Giancarlo Magalli Grandi traguardi implicano grandi sacrifici. Lo sa bene Carlo Freccero, che per realizzare la Rai2 che ha in mente (qui le dichiarazioni su The Voice) è disposto a fare delle rinunce di spicco. Il vulcanico direttore ha deciso di rafforzare le fasce serali (dalle 19 in poi) e per ottenere tali risorse dovrà giocoforza disinvestire su un daytime che spesso si sovrappone a Rai1. In parole povere: a rischio I Fatti Vostri e Detto ...

Carlo Freccero (direttore Rai2) in conferenza : "The Voice con Ventura solo se troviamo uno studio. Chiudo Fatti vostri e Detto Fatto? Sono da Rai1..." : [live_placement] Sta per iniziare a Roma, nella sede Rai di Viale Mazzini, la conferenza stampa di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2. TvBlog seguirà l'incontro, che si preannuncia essere un vero e proprio one man show, in tempo reale. Sarà l'occasione per ufficializzare il ritorno di Simona Ventura, in pole, come anticipato da Blogo, per la conduzione della nuova edizione di The Voice. ...

I Fatti Vostri e Detto Fatto interrotti : Rai2 cambia il palinsesto : I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli si ferma: cosa va in onda al suo posto e quando torna Da oggi è andato in pausa anche Giancarlo Magalli con I Fatti Vostri per Natale: lo storico programma della seconda rete firmato e diretto da Michele Guardì, alias il Comitato, è stato inFatti interrotto per qualche giorno, per consentire ai conduttori (che, oltre a Magalli, sono la showgirl Roberta Morise e il cantante Giò Di Tonno) di concedersi qualche ...

Bianca Guaccero piange a Detto Fatto : è successo dopo la telefonata a sorpresa di Raffaella Carrà : Non sarà bionda e col caschetto, ma Raffaella Carrà potrebbe finalmente aver trovato la sua degna erede dopo la telefonata a Detto fatto per congratularsi con Bianca Guaccero. La conduttrice del ...

Detto Fatto - Raffaella Carrà chiama in diretta e Bianca Guaccero scoppia in lacrime : Carramba, che sorpresa! È quello che è successo durante la puntata di giovedì 20 dicembre durante la trasmissione ”Detto Fatto” condotta da Bianca Guaccero. L’emozione per la conduttrice è stata tantissima e durante la diretta l’attrice è persino scoppiata in lacrime. Ma andiamo con ordine. Ecco cosa è successo nello studio del programma che fino allo scorso anno era condotto da Caterina Balivo, oggi impegnata nella ...