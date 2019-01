Dell brevetta un 2-in-1 con due display magnetici staccabili

surface-phone

: Dell brevetta un computer portatile con due monitor removibili - MaxOlivo90 : Dell brevetta un computer portatile con due monitor removibili - Asgard_Hydra : Dell brevetta un computer portatile con due monitor removibili - HDblog : Dell brevetta un computer portatile con due monitor removibili -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Mentre il segmento degli smartphone sembra essere saturo e aver raggiunto il suo massimo grado di innovazione con Apple che, proprio in questi ultimissimi giorni, ha registrato un ribassoe vendite di iPhone in confronto alle aspettative, quello PC nonostante sia più vecchio continua a sorprendere.Sappiamo che quest’anno è in arrivo il nuovo form-factor dei PC a doppiocon Asus che ha già mostrato pubblicamente il suo Project Precog e Microsoft che potrebbe commercializzare quello che viene al momento identificato come Surface Centaurus., a tal proposito, hato durante il mese di giugno del 2017 un dispositivo che potrebbe potenzialmente unirsi al nuovo form-factor: il brevetto descrive un particolare 2-in-1 che può supportare dueattaccati magneticamente alla tastiera aumentando notevolmente la produttività. In questo modo quando ...