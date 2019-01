Decreto Sicurezza | Orlando a Toninelli | “Smetti di fare il pupo nelle mani di Salvini”

Sicurezza - sit-in a Palermo : "No al Decreto". Digos all'Anagrafe. la questura smentisce : "La protesta dei sindaci è una boutade politica. Se ci saranno dei ricorsi che in via incidentale andranno alla Corte Costituzionale e sarà la Corte a giudicarli". Meloni: pronti a denunciare ...

Sul Decreto Sicurezza interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Decreto Sicurezza - polemica del senatore Mantero (M5S) : 'E' stupido e incostituzionale' : Mentre continua la protesta dei sindaci contro il Decreto Sicurezza voluto dalla Lega e da Salvini, adesso si accendono alcune voci dissenzienti anche all'interno della maggioranza. Matteo Mantero, senatore del M5S e vicino alle posizioni del presidente Fico, ha affermato che questo è un Decreto 'stupido e incostituzionale'....Continua a leggere

Decreto Sicurezza - Bagnasco : “Sindaci? L’obiezione di coscienza è un principio riconosciuto” : “Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza”. Così il cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei sul dl Sicurezza. I sindaci “dovranno prendere le loro decisioni, verificarle ai livelli giusti. L’obiezione di coscienza è un principio riconosciuto. Ognuno prenderà le proprie decisioni, nel rispetto naturale ...

Decreto Sicurezza - agenti della Digos all'anagrafe di Palermo : verifiche sulle residenze agli stranieri : Il giorno dopo lo scontro tra il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul Decreto sicurezza, alcuni agenti della Digos si sono presentati negli uffici dell'Anagrafe palermitani. Orlando era stato il primo sindaco a minacciare la sospensione del Decreto che

Decreto Sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Decreto Sicurezza - Nardella : “Per Salvini siamo incapaci? Faccia il ministro io faccio il sindaco” : “La mia posizione non è quella di chi vuole violare la legge ma è quella di voler mettere in luce tutti i limiti e le distorsioni di una legge che produce un risultato opposto a quello che dichiara ovvero produce più insicurezze e clandestini nelle nostre città”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, nella sede dell’Anci a Roma. “Spero che avvenga al più presto un confronto con il premier Conte, sono contento ...

DL Sicurezza - trema il M5S - M. Mantero (m5s) : “Decreto stupido - dovevamo ascoltare la Raggi e l’Appendino” : A Tenere banco la questione delle ultime ore è sempre il Decreto Sicurezza, dopo il no di alcuni sindaci, adesso si registrano malumori dentro il M5S. Mantero senatore a 5 stelle senza giri di parole dichiara: “E’ un decreto stupido” «Un decreto incostituzionale e stupido»: la tocca piano Matteo Mantero, senatore M5s “graziato‘ dall’espulsione dei probiviri il giorno di Capodanno, in merito al Decreto Sicurezza divenuto legge ...

A Palermo folla in piazza contro il Decreto sicurezza. L’arcivescovo : “No a disumani decreti” : Non ci sono bandiere ma solo uno striscione: «Palermo per accoglienza e solidarietà». Nonostante il freddo e la pioggia i partecipanti al sit-in, nato spontaneamente sui social, hanno invaso in maniera pacifica piazza Pretoria, nel capoluogo siciliano, davanti al municipio. Centinaia di persone che sotto la pioggia si sono ritrovate per dare sosteg...

Decreto Sicurezza - Di Maio : “Disagio nella maggioranza? M5s è a favore”. E ai sindaci : “Nessuna competenza su porti” : “Se c’è qualcuno che si sente a disagio, si ricordi che ha votato il Decreto Sicurezza perché fa parte di una maggioranza, che ha sostenuto questo provvedimento”. Lo afferma il vicepremier, Luigi Di Maio, da Alleghe, nel Bellunese, rispondendo alle domande dei cronisti sulla polemica innescata da alcuni sindaci contrari al provvedimento che porta la firma dell’alleato Matteo Salvini. Il ministro del Lavoro invita i parlamentari ...

Decreto Sicurezza - Orlando : “Ho sospeso l’applicazione per i diritti umani”. E a Toninelli : “Pupo nelle mani di Salvini” : “Voglio difendere i diritti umani dei migranti, che sono persone”. Davanti a centinaia di persone, che partecipano a un sit di sostegno davanti a palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando torna ad attaccare il Decreto Sicurezza e il ministro Matteo Salvini. “Al suo nervosismo – dice – rispondo che ho esercitato le mie funzioni di sindaco: ho sospeso l’applicazione di norme di esclusiva competenza comunale che ...

Dall'asilo politico alla laurea in Italia - ragazza scrive a Salvini : "Il Decreto Sicurezza è un insulto all'umanità" : Linh è una ragazza di 28 anni di origine vietnamita. E' arrivata a Palermo ancora bambina, da "irregolare". Il suo messaggio...