Dazi, il 7 incontro Cina-Usa a Pechino

Il ministero del commercio cinese ha confermato che i negoziatori Usa saranno inlunedì e martedì per il primo dialogo da quando i capi di Stato dei due paesi si sono incontrati all'inizio di dicembre. Il vice rappresentante commerciale della Casa Bianca,Jeffrey Gerrish, guiderà la delegazione in "una discussione attiva e costruttiva". Dalla metà dello scorso anno Washington esono impegnati in una guerra commerciale a colpi disu centinaia di prodotti. Dall'1 dicembre c'è stata una tregua.(Di venerdì 4 gennaio 2019)