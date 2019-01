DAMIANO CARRARA Video | ' batte' Rugiati | Cracco e Borghese | è lui il più bello di tutti

Chef tv - tutte pazze per "sua bontà" DAMIANO Carrara : Sex appeal e una professionalità costruita mattone su mattone. Chi è il pasticcere 33enne che, partito da Lucca, ha...

Bake Off Italia 2018/ Diretta ed eliminato - video : DAMIANO CARRARA dà appuntamento ai fan - 23 novembre - - IlSussidiario.net : Bake Off Italia 2018, Diretta ed eliminato: la prova creativa, la prova tecnica e la prova a sorpresa mette in difficoltà i concorrenti.