Dalla tua parte di Alessandra Amoroso | testo e significato | una dedica agli eroi

Alessandra Amoroso in radio con il nuovo singolo “Dalla tua parte”svela i dettagli del nuovo tour : Da oggi arriva in tutte le radio il nuovo singolo di Alessandra Amoroso “Dalla TUA PARTE”. Dalla parte di chi si mette in gioco per i propri valori e per le proprie idee, in ogni sentimento. L’artista con il nuovo album “10” ha già conquistato il DISCO DI PLATINO, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il DISCO D’ORO a una sola settimana dall’uscita del disco. In questi giorni sta lavorando con il ...

"Dalla tua parte" - il nuovo singolo di Alessandra Amoroso da oggi in radio : Il 2019 inizia alla grande per la cantante, oggi il nuovo singolo arriva in radio e a marzo inizia il suo tour

Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso atteso a gennaio dopo Trova un modo (audio e testo) : Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso dopo Trova un modo. Il brano arriva in radio dal 4 gennaio ed esprime vicinanza nei confronti di coloro che amano mettersi in gioco con sentimento in tutte le circostanze. Il singolo è estratto dal nuovo album 10, con il quale ha già conquistato il disco di platino e il disco d'oro a una sola settimana dal rilascio del nuovo lavoro che ha voluto anticipare con il singolo La stessa, ...

Bimbo di 7 anni tortuato Dalla matrigna : «Bruciati i genitali con l'acido» : La nuova moglie di suo padre gli brucia i genitali con l'acido. In queste condizioni un bambino di appena 7 anni è stato costretto ad andare a scuola, ma le maestre hanno notato che...

John Steinbeck - a 50 anni Dalla morte la sua attualità è spiazzante : “Non credevo molto a ciò che avevo letto dell’Estremo Oriente. Le cose io le conosco sempre vedendo, ascoltando, annusando, toccando. Non guarirò mai da questa curiosità esagitata. Mi sento ancora come quando da bambino andavo da Salinas a San Francisco, addirittura a cento miglia di distanza”. Così parlò John Steinbeck al rientro dal Vietnam, dove era stato nei primi sei mesi del 1967 – un anno e mezzo prima di morire, ...

Vertenza Cerella - Dalla Regione ok ad aumento capitale Tua : L'Aquila - Vertenza Cerella verso una schiarita. La Giunta regionale, nella seduta di sabato, ha approvato una delibera che mette Tua, che detiene il 51 per cento della società, nelle condizioni di procedere all'aumento di capitale in dei prossimi consigli di amministrazione. Lo ha comunicato il presidente vicario della Giunta regionale, Giovanni Lolli, affiancato dal consigliere delegato ai Trasporti, Maurizio Di Nicola, al ...

Manovra - tutte le tappe : Dalla corsa contro il tempo per l’approvazione e la procedura dell’eventuale infrazione : La Manovra finanziaria del governo Conte deve ottenere il via libera dal Parlamento italiano e quello della Commissione Ue, con calendari che si intrecciano fino alla fine dell’anno. Ecco quali sono le prossime tappe. Da oggi Primi voti in commissione Bilancio al Senato per gli emendamenti in vista del vertice vicepremier-Conte a Palazzo Chigi in serata. 17 dicembre Data da cerchiare in rosso sul calendario europeo. A Bruxelles c’è la ...

Dalla “segregazione contrattuale” delle donne ai limiti giuridici per la parità - 14 ricercatori vincono premio Valeria Solesin : Le donne, il lavoro e la società. Come aiutarne l’inclusione e come riuscire a intervenire contro “la segregazione contrattuale” e per abbattere finalmente quel soffitto di cristallo che ancora impedisce la parità in Italia e in Europa. Di questi temi e delle loro evoluzioni storiche e giuridiche si sono occupati i 14 vincitori della seconda edizione del premio Valeria Solesin, concorso rivolto a studentesse e studenti ...

Come rimuovere l’effetto soap opera Dalla tua tv : Come rimuovere l’effetto soap opera che le tv di ultima generazione generano mandando su tutte le furie i registi holliwoodiani? In questo approfondimento andremo a scoprire le semplici impostazioni da configurare per eliminare questa automatismo che indubbiamente manda a monte buona parte del lavoro di regia, fotografia e post-produzione di pellicole soprattutto d’azione. Piccola premessa, l’effetto soap opera prende il nome proprio dalla ...

Il rituale pre-nozze di Priyanka Chopra consigliato Dalla facialist di Meghan : Nozze Priyanka Chopra e Nick Jonas Nozze Priyanka Chopra e Nick JonasNozze Priyanka Chopra e Nick JonasNozze Priyanka Chopra e Nick JonasPriyanka Chopra e Nick JonasPriyanka Chopra e Nick JonasLe storie della settimana (22-26 ottobre)I diamanti più belliTutti i rossetti da abbinare all'abbronzaturaMatrimonio di Harry e Meghan: i beauty look degli invitatiPriyanka Chopra - CONFERMATOPriyanka ChopraPriyanka ChopraPriyanka ChopraPriyanka ...

Padre di Di Maio - ecco gli esiti del sopralluogo effettuato Dalla municipale : ecco gli esiti del sopralluogo effettuati dalla municipale nelle proprietà del Padre di Di Maio Quattro piccoli manufatti, realizzati senza permesso. È il risultato degli accertamenti condotti il 29 novembre nella proprietà di Antonio Di Maio a Mariglianella, in provincia di Napoli. Si tratta di piccole opere di pertinenza di una vecchia masseria come un box con la copertura in lamiera. Nella mattinata di giovedì erano state sequestrate alcune ...

Maltempo Veneto : Zaia nomina i 12 soggetti attuatori - consegnati 10mila euro Dalla Somec : Il Presidente della Regione Luca Zaia, nella sua veste di ‘Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da Ottobre 2018′, ha firmato la sua prima ordinanza, con la quale vengono individuati i soggetti attuatori ai quali si intendono affidare i diversi settori di intervento. La ...

Dalla Calabria uno splendido omaggio ai Ferragnez e al piccolo Leo : quando l’arte del tatuaggio incontra la moda [GALLERY] : Gabriele Pellerone, tatuatore calabrese, unisce l’arte del tatuaggio alla moda per omaggiare la famiglia “Ferragnez” con un’opera davvero unica Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate: con la loro storia d’amore, la famosissima fashion blogger ed il rapper italiano hanno fatto sognare tutti i loro seguaci e fan. Dalla nascita del piccolo Leone Lucia al matrimonio in Sicilia, la bellissima ...

Europa League : la situazione della fase a gironi a 180' Dalla fine - ok in sette : Così come la Champions anche l'Europa League è a 180' dalla fine della fase a gironi. Iniziando dalle certezze, nella seconda competizione continentale già sette squadre hanno il biglietto in tasca ...