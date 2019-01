Dalla mobilità alle tv 8K | le novità tech al CES di Las Vegas

Trasporti : tecnologie e sistemi hi-tech per la mobilità elettrica Dalla ricerca ENEA : sistemi hi-tech per la ricarica wireless dinamica, indagini sperimentali per accrescere la sicurezza delle batterie, strumenti informatici e studi per promuovere la diffusione della mobilità elettrica e supportare amministrazioni locali, aziende del trasporto pubblico e gestori di infrastrutture di ricarica. Sono alcune delle tecnologie innovative e delle attività realizzate dall’ENEA e da numerose università nel Programma di ricerca di Sistema ...