Da Val Susa a Renon | tre giorni | tre bimbe | tre incidenti Torna l' allarme sicurezza

Il papà della bimba morta sciando in Valle di Susa : "È tutta colpa mia - Camilla. Perdonami amore mio" : Un papà che non si dà pace dopo il drammatico incidente su una pista da sci, che è costato la vita alla figlioletta di 9 anni. Questa è la terribile esperienza che sta vivendo Francesco Compagnucci, dopo la morte della figlia Camilla sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, il 2 gennaio 2019.La bimba ha perso la vita andandosi a schiantare contro una barriera frangivento di legno sulla pista ...

Bimba morta sciando in Valsusa - quattro indagati : un anno fa coinvolti in un caso simile : Sono quattro gli indagati per la morte di Camilla Compagnucci, la Bimba di 9 anni morta mentre sciava in Valsusa. Secondo le prime informazioni si tratta di dirigenti, ex dirigenti e tecnici della società di gestione dell'impianto, la Sestrieres Spa. L'ipotesi è di omicidio colposo. Solo pochi mesi fa un altro fascicolo era stato aperto a carico delle stesse persone, per un fatto analogo: a gennaio 2018 un uomo, Giovanni ...

Bimba morta sciando in Valle di Susa : "Senza quel frangivento Camilla sarebbe ancora viva. Era felice e brava nello sci" : Drammatico episodio sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa, dove Camilla Compagnucci, bambina di 9 anni appena, ha perso la vita andandosi a schiantare contro una barriera frangivento sulla pista "Imbuto" del comprensorio della Via Lattea dopo aver perso il controllo degli sci. Trasportata all'Ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco ...

Tragedia in Val di Susa - a 9 anni si schianta su una pista da sci e muore: L'incidente sulla sulla pista "Imbuto" di Sauze d'Oulx: inutile il trasporto in ospedale a Torino con l'elisoccorso: la vittima era di Roma.

