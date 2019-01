Costringe una bimba a praticarle sesso orale | donna di 62 anni condannata

In ginocchio Google+ : una grave falla Costringe alla chiusura anticipata : Non c'è più niente da fare per Google+, la cui chiusura al pubblico è prevista per aprile 2019. Gli sviluppatori hanno scoperto un altro exploit nel social network, che avrebbe interessato la bellezza di 52.5 milioni di utenti. Un pericolo effettivamente corso, ma che non ha comportato conseguenze negative, assicura Big G: terze parti non avrebbero fatto in tempo ad approfittare della falla per attaccare i sistemi interni del prodotto, rimasto ...