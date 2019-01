wired

: Cos’è la Bird Box Challenge, la pericolosa sfida nata dal film dell’orrore #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Cos’è la Bird Box Challenge, la pericolosa sfida nata dal film dell’orrore #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - antocalderone : Cos’è la Bird Box Challenge, la pericolosa sfida nata dal film dell’orrore - demo_ddi : Cos’è la Bird Box Challenge, la pericolosa sfida nata dal film dell’orrore -

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Diffuso lo scorso 21 dicembre 2018,Box è diventato presto iloriginale Netflix più visto sulla piattaforma, con 45 milioni di account che si sono collegati per vedere la pellicola con Sandra Bullock. Merito soprattutto della trama avvincente, in cui l’attrice interpreta una madre che deve portare in salvo i due figli in uno scenario apocalittico: alcuni mostri alieni, infatti, spingono al suicidio al primo sguardo, dunque i protagonisti devono passare tutto il tempo bendati. Ma complici del successo sono stati anche numerosi meme che si sono diffusi sul web, anche se la situazione sembra ora sfuggita di mano.Infatti nelle scorse settimane online non sono solo comparsi semplici fotomontaggi divertenti che vedono Bullock bendata nelle situazioni più assurde, ma è iniziata anche a divenire virale la cosiddettaBox: tutto è partito da tre amici che si ...