Continua la paura per l' Etna | nuovo sciame sismico

ilgiornale

(Di venerdì 4 gennaio 2019)a tremare la terra in Sicilia. Da ieri sera L'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse nell'area dell'. La più forte questa mattina all'alba. Alle ore 5.10 c'è stata una scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a 7 chilometri da Regalna, un piccolo Comune di tremila abitanti in provincia di Catania.Proprio ieri, dopo il sisma del 26 dicembre scorso che ha colpito alcuni paesi ai piedi dell', sono partiti per Catania otto tecnici della protezione civile dell'Emilia-Romagna per le verifiche dei danni. I tecnici contribuiranno alle operazioni e ai sopralluoghi sull'agibilità degli edifici danneggiati. "Un primo aiuto concreto alle popolazioni colpite. Sin dalle prime ore del sisma abbiamo dato tutta la nostra disponibilità. Anche il volontariato dell'Emilia-Romagna è pronto ad intervenire con squadre e mezzi", ha dichiarato Paola ...