Con Fortune Island | Forza Horizon 4 si dimostra fin troppo generoso - articolo

(Di venerdì 4 gennaio 2019) In numerose occasioni abbiamo lodato la meravigliosa serie di racing game open-world di Playground Games,, per la sua spiccata generosità. Adesso però stanno esagerando.La prima espansione di4,, è stata pubblicata qualche settimana fa. Come pacchetto è soddisfacente anche se non lo definiremmo 'sontuoso'. La sua nuova mappa consiste in una piccola isola nel lontano Mare del Nord, dove un minuscolo villaggio di pescatori si aggrappa al bordo di una massa di brughiere e paludi sormontate da frastagliate cime rocciose, disseminate di imbarcazioni vichinghe in rovina e cerchi druidici. I cieli sono squarciati da tempeste di fulmini oppure ravvivati da bellissime aurore. Non è l'ambiente più lussureggiante o vario che gli artisti di Playground potevano inventare ma, personalmente, apprezziamo la sua atmosfera nordica e lo stile leggermente ...