City-Liverpool | l' esultanza di Stones negli spogliatoi è un ' Hadouken!' degno di Street

Manchester City -Liverpool - bellezza e intensità della Premier : Rispettare le attese Ci sono i big match che tradiscono le attese, e quelli che le rispettano appieno. Due estremi, in mezzo lo spettro intermedio del calcio. Ecco, Manchester City-Liverpool è stata una partita non grigia, estrema, crudele, quasi cruenta nella sua intensità . Nella sua bellezza quasi ancestrale, puro english football con tutte le sfaccettature. Con tutte le nuove sfaccettature, perché la Premier resta la Premier , con le sue ...

Premier League - Mendy fermato dagli steward dopo City -Liverpool : Il nazionale francese, campione del mondo Benjamin Mendy si trovava in tribuna quando i compagni del Manchester City hanno sconfitto il Liverpool in casa, vittoria molto importante che ha riaperto il campionato e portato il City a 4 ...

Il City riapre la Premier : Sanè manda Guardiola a -4 dal Liverpool : Il Manchester City riapre la Premier League e lo fa come meglio non poteva: 2-1 al Liverpool nel match clou della 21esima giornata. Parte forte il Liverpool con un palo di Manè e il salvataggio sulla ...

Highlights Manchester City -Liverpool 2-1 - i Citizens riaprono la Premier : Highlights Manchester City-Liverpool 2-1 – Il big match, in programma come posticipo della ventunesima giornata del campionato di Premier League all’Emirates Stadium, vedeva di fronte Manchester City e Liverpool, due squadre che avevano a disposizione un solo risultato: la vittoria. Solamente aggiudicandosi i tre punti, infatti, gli uomini di Pep Guardiola e Jurgen Klopp avrebbero […] L'articolo Highlights Manchester ...

Il Manchester City non molla : Aguero e Sanè stendono il Liverpool - si riapre la Premier League : Il Manchester City si aggiudica lo scontro diretto di inizio 2019 contro il Liverpool : Firmino risponde al gol iniziale di Aguero , ma Sanè regala la prima gioia del nuovo anno a Guardiola La Premier League regala a tutti i tifosi un inizio di 2019 col botto. Big match di alta classifica nel calcio britannico, con Manchester City e Liverpool che si affrontano in un duello che probabilmente durerà fino a fine stagione. All’andata era finita ...

LIVE Manchester City -Liverpool - Premier League in DIRETTA : 2-1 - Sané regala un nuovo vantaggio! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester City- LIVE rpool, match valido per la 21^ giornata della Premier League 2019 di calcio. Il campionato inglese è arrivato a una vera e propria svolta, lo scontro diretto di questa sera sarà determinante: i Reds guidano la classifica con sei punti di vantaggio sul Tottenham (che ha già giocato) e sette sul City. Gli ospiti vanno a caccia del successo grazie al quale rafforzerebbero il primo posto ...

Manchester City-Liverpool - pasticcio fra Ederson e Stones : un centimetro nega il più clamoroso degli autogol![VIDEO] : clamoroso rischio di autogol nel primo tempo di Manchester City-Liverpool: Manè grazia i ragazzi di Guardiola colpendo il palo, ma Ederson e Stones per poco non la fanno grossa sul rinvio Manchester City vs Liverpool, la Premier League regala subito una sfida col botto ad inizio 2019. Le due squadre che si contendono la Premier League, l’una contro l’altra per un’antipasto di quella che sarà la lotta a due per tutto il ...