C’è un grande incendio sul monte Martica | in provincia di Varese

Immobile in grande spolvero alle Maldive - il capodanno è sexy con Jessica Melena e C’è anche Simone Inzaghi [FOTO E VIDEO] : La famiglia Immobile alle Maldive per capodanno: ci sono anche Simone Inzaghi ed Andrea Belotti nella stupenda meta vacanziera Ciro Immobile e la splendida moglie Jessica Melena stanno trascorrendo delle rilassanti giornate alle Maldive. I coniugi però non sono i soli italiani sull’isola. Accanto alla coppia formata dalla pesarese e dal napoletano appaiono anche Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro, l’allenatore della Lazio ...

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Tra me e Montezemolo? C’è un grande affetto. Per quelle foto abbiamo avuto problemi” : “Come si dice in questi casi: c’è un affetto e un interesse reciproco?”, chiede Francesca Fagnani (conduttrice di ‘Belve’, in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su Nove) alla giornalista Annalisa Chirico. “Assolutamente sì, c’è un grande affetto” ammette la firma de Il Foglio. “E’ stata contenta che sono uscite le foto?”, domanda la conduttrice. “No, non sono stata affatto contenta, quel giorno ...

Ariana Grande : C’è chi pensa che il titolo di “Imagine” sia un omaggio a Mac Miller : <3 The post Ariana Grande: c’è chi pensa che il titolo di “Imagine” sia un omaggio a Mac Miller appeared first on News Mtv Italia.

Milan-Torino 0-0. Cesare Bumma (Rete 7) : “Un bel Torino. C’è un po’ di rammarico - perché il Toro ha fatto una grande partita” : Un bel Torino è tornato da Milano con un buon pareggio, conquistato giocando a viso aperto al cospetto di un Milan impegnato nella corsa per l’accesso alla Champions’ League. Chi si aspettava i “diavoli rosso-neri” all’arrembaggio con il Torino sulla difensiva è rimasto deluso: la partita è stata equilibrata, con i granata intenti a fare un calcio propositivo, cercando sempre azioni corali. Abbiamo sentito Cesare ...

Ariana Grande : C’è chi ha scambiato Troye Sivan per il sosia di Pete Davidson nel video di “Thank U - Next” : What?!? The post Ariana Grande: c’è chi ha scambiato Troye Sivan per il sosia di Pete Davidson nel video di “Thank U, Next” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande - via il tatuaggio per l’ex : adesso C’è un ricordo di Mac Miller : Ariana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande e Mac MillerAriana Grande continua l’opera di cancellazione dei tatuaggi dedicati all’ex fidanzato Pete Davidson. L’ultimo tattoo in ordine di tempo a essere stato coperto è il numero distintivo «8414» ...

F1 – Test Abu Dhabi - le prime impressioni di Vettel : “non C’è stata nessuna grande sorpresa” : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione nei Test di Abu Dhabi dopo i primi giri sul circuito di Yas Marina con la monoposto della prossima stagione La prima giornata di Test della Formula Uno si è svolta sul circuito di Yas Marina, dove si è tenuto l’ultimo appuntamento di stagione. Ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel è sceso in pista con la Ferrari che dovrà accompagnarlo nel campionato mondiale 2019. Il pilota tedesco dopo i primi ...

Sulla finale tra River e Boca C’è ancora grande incertezza : Non si sa ancora se si giocherà e potrebbe essere assegnata a tavolino: intanto un giocatore del Boca ferito negli incidenti ha detto che al Monumental non ci ritorna

Grande Fratello Vip - nella casa C’è un single che single NON è : la rivelazione : Gf Vip, le rivelazioni a Ultime dalla casa Il direttore di Spy Massimo Borgnis è stato intervistato durante il programma Ultime dalla casa della Gentilin e ha dato il suo attento parere di osservatore sull’edizione del Gf Vip di quest’anno, soprattutto su Ivan, Walter e Francesco e Giulia. “Questo cast – ha così esordito – […] L'articolo Grande Fratello Vip, nella casa c’è un single che single NON è: la ...

Nuoto - il grande ritorno di Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero : un primo passo positivo ma C’è da lavorare : 1’54″30 e record della manifestazione. Il riscontro finale di Federica Pellegrini, nei suoi 200 stile libero in vasca corta, ha portato a questo riscontro. La piscina di Genova, sede del Trofeo Nico Sapio 2018, ha rivisto all’opera la campionessa di Spinea nella specialità in cui è nata ed è diventata una campionessa assoluta. Eravamo rimasti tutti a quella rimonta leggendaria ai danni della statunitense Katie Ledecky e ...

Grande Fratello Vip - C’è un topo nella Casa : la segnalazione di Striscia la notizia : Striscia la notizia: c’è un topo al Grande Fratello Vip 2018 Striscia la notizia è tornata ad occuparsi del Grande Fratello Vip. E nelle ultime settimane ha scoperto che la Casa è abitata da un nuovo, misterioso, inquilino: un topo! Al tg satirico di Antonio Ricci sono arrivate diverse segnalazioni su un animale presente nella […] L'articolo Grande Fratello Vip, c’è un topo nella Casa: la segnalazione di Striscia la notizia ...

Ariana Grande ha annunciato le prime date del tour 2019 - ma per l’Europa C’è ancora da aspettare : Si parte dagli Stati Uniti The post Ariana Grande ha annunciato le prime date del tour 2019, ma per l’Europa c’è ancora da aspettare appeared first on News Mtv Italia.