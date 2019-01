Castello di Rivoli in Piemonte | la residenza sabauda dove oggi splende l’arte

fanpage

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Ildiin provincia di Torino, in passatoè una delle sedi museali di arte contemporanea più apprezzate in Italia e in Europa. A un 2018 record con oltre 125mila visitatori, nel 2019 si aggiungerà l'arrivo della Collezione Cerutti, oltre 600 opere proveniente da una delle collezioni private più prestigiose al mondo.