Casa del cinema | ‘I quattro cavalieri della fantasia’ dall’8 all’11 gennaio

Previsioni VinciCasa del 04-01-2018 con 5 colonne : Previsioni VinciCasa del 04-01-2018, proposta con 5 colonne secche, valida per i prossimi tre concorsi, a partire da oggi. Le Previsioni VinciCasa del 04-01-2018 di oggi sono composte da 5 colonne secche, le Previsioni sono valide per i prossimi tre concorsi a partire dalla data odierna. Le colonne proposte sono state elaborate su base statistica, prendendo in considerazione i numeri […] L'articolo Previsioni VinciCasa del 04-01-2018 con 5 ...

Geloso della fidanzata - a Capodanno uccide lei - l’amante e dà fuoco alla Casa suicidandosi : Il giovane avrebbe agito, secondo le prime indagini della polizia, “per gelosia”. La fidanzata lo avrebbe tradito con qualcuno che conosceva e lui, la notte di Capodanno, sarebbe arrivato nella casa in cui stavano festeggiando con una tanica di benzina appiccando il fuoco. Tre le vittime del dramma a Kirton, in Inghilterra.Continua a leggere

NBA 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in Casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : Steinberga trascina Venezia in Casa del Basket Landes nel primo turno a eliminazione diretta : Dopo aver affrontato il girone della prima fase vincendo le tre partite in casa e perdendo le tre in trasferta, l’Umana Reyer Venezia esordisce nella fase a eliminazione diretta di EuroCup con un successo in trasferta. A fare le spese delle ragazze di Andrea Liberalotto sono le francesi del Basket Landes, sconfitte per 68-77 nonostante i 15 punti di un simbolo del Basket d’Oltralpe, Celine Dumerc, i 12 di Mamignan Touré e gli 11 di ...

Volano via tutti i soldi della pensione : anziano disperato. Casalinga li raccoglie e restituisce : L'86enne stamattina era andato a ritirare il denaro (725 euro) all'ufficio postale di San Martino in Pensilis, in Molise. Una folata di vento ha fatto volare via tutte le banconote e lui non è riuscito a ritrovarle. Ma in suo aiuto è arrivata una donna di 50 anni del posto.Continua a leggere

Estrazione VinciCasa del 03-01-2019 di giovedì : Estrazione VinciCasa del 03-01-2019, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 3 di giovedì. Estrazione VinciCasa del 03-01-2019 Combinazione Vincente 10 22 29 35 38 ATTENZIONE: la prossima Estrazione sarà effettuata domani alle ore 20:00 Il montepremi è di 70.652,40 euro. Di seguito le quote complete del concorso odierno. Nessuna vincita con punti cinque. Le case vinte fino ad oggi sono 86 Dopo […] L'articolo Estrazione VinciCasa ...

Dal matrimonio all'acquisto della Casa : l'oroscopo 2019 - : I toro, non legati al mondo del business, ma dipendenti semplici devono essere attenti ai loro doveri, i tagli al lavoro sono probabili. Le donne possono avere una gravidanza. Cambiamenti positivi ...

Confiscata alla mafia - diventa una "Casa memoria" della lotta alle cosche : 'Alessio Di Modica al Giardino ha portato il suo spettacolo Ossa, Turi Zinna ha recitato Doppio Legame, l'associazione Terre Forti con Alfio Guzzetta ha messo in scena quattro spettacoli teatrali - ...

Bufera in Casa Icardi-Nara : Wanda pubblica una FOTO con Maxi Lopez - il commento al veleno della sorella di Mauro : La FOTO postata da Wanda Nara con Maxi Lopez scatena l’ira della cognata: è ancora guerra in casa Icardi La famiglia Icardi-Nara crea sempre scompiglio e, in un modo o nell’altro, fa parlare di sè, mettendosi sempre al centro dell’attenzione. L’attaccante dell’Inter, la moglie e l’intera famiglia, sono volati in Argentina per trascorrere il Capodanno e godersi qualche giorno di vacanza prima del ritorno ...

Estrazione VinciCasa del 02-01-2019 di mercoledì : Estrazione VinciCasa del 02-01-2019, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 2 di mercoledì. Estrazione VinciCasa del 02-01-2019 Combinazione Vincente 1 6 21 30 37 ATTENZIONE: la prossima Estrazione sarà effettuata domani alle ore 20:00 Il montepremi è di 67.360,80 euro. Di seguito le quote complete del concorso odierno. Nessuna vincita con punti cinque. Le case vinte fino ad oggi sono 86 Dopo […] L'articolo Estrazione VinciCasa ...

Dal 3 al 9 febbraio ritorna Casa Sanremo Vitality’s l’hospitality del Festival della Canzone Italiana prodotta da Gruppo Eventi : E’ fissata per domenica 3 febbraio 2019 alle 18.00 l’inaugurazione della dodicesima edizione di Casa Sanremo Vitality’s. Nella settimana del Festival di Sanremo, anche quest’anno il Palafiori si trasformerà nel centro nevralgico della Città dei Fiori, accogliendo i protagonisti della kermesse musicale e televisiva più importante d’Italia. A tagliare il nastro, accanto al patron Vincenzo Russolillo, Presidente Gruppo Eventi, ci sarà una madrina ...

Previsioni VinciCasa del 02-01-2019 con 4 colonne : Previsioni VinciCasa del 02-01-2019, proposta con 4 colonne secche, valida per i prossimi tre concorsi, a partire da oggi. Le Previsioni VinciCasa del 02-01-2019 di oggi sono composte da 4 colonne secche, le Previsioni sono valide per i prossimi quattro concorsi a partire dalla data odierna. Le colonne proposte sono state elaborate su base statistica, prendendo in considerazione i numeri […] L'articolo Previsioni VinciCasa del 02-01-2019 ...

Papa Francesco : Angelus - grazie al presidente Mattarella. 'Essere artigiani della pace a Casa - nella famiglia' : foto SIR/Marco Calvarese Contenuti correlati Società Papa Francesco: Angelus, 'la politica è buona nella misura in cui ognuno fa la sua parte al servizio della pace' 'Nel giorno di Natale ho rivolto a Roma e al mondo un messaggio di fraternità. Oggi lo rinnovo come augurio di pace ...