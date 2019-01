Carlo Freccero | l' idea grillina sulla Rai che fa irritare la Lega | una rubrica musulmana

Carlo Freccero conferma Il Collegio 4? “La mia idea è di ambientarlo all’epoca del Fascismo” : Il Collegio 4 ci sarà? Così sembra o almeno si spera. Un neo direttore delirante o progetti seri e rivoluzionari in arrivo? Non si è capito molto durante la conferenza stampa di Carlo Freccero in cui si è cercato di alzare il velo sulla nuova Rai2 ma senza rinunciare ad alcuni punti cardini come Il Collegio. Il reality andrà in onda tra febbraio e marzo con la terza stagione che porterà il pubblico nel 1968 ma il neo direttore di Rai2 è già ...

La nuova Rai 2 di Carlo Freccero : fuori Detto fatto e I fatti vostri? : Carlo Freccero, il neo direttore di Rai 2, è pronto a rivoluzionare la seconda rete. Dal ritorno di Simona Ventura a quello di Daniele Luttazzi; dal nuovo talk serale di approfondimento alla chiusura (forse) di Detto fatto e I fatti Vostri, ecco tutte le novità annunciate dal nuovo direttore di rete. Carlo Freccero ha incontrato questa mattina i giornalisti, per la prima conferenza stampa confermando tutte le attese. Dopo essere riuscito ad ...

Carlo Freccero 'Detesto NCIS - meglio fiction italiane'. E il neodirettore di Rai 2 riporta Luttazzi sul piccolo schermo : A ruota libera, com'è nel suo stile, il direttore di Rai2 Carlo Freccero annuncia le novità della rete. Vuole puntare sull'informazione, ma il primo obiettivo è riaprire le porte della Rai alla satira.

Addio NCIS su Rai2? Il direttore Carlo Freccero detesta la serie - ma il suo non è un delirio sovranista (video) : Addio a NCIS su Rai2 spalmato a tutte le ore tra prime visioni e repliche: la serie non sparirà dal palinsesto della seconda rete Rai, ma la sua presenza sarà perlomeno mitigata, ha annunciato il direttore di Rai2 Carlo Freccero. In carica da meno di un mese - di ritorno alla guida di quella rete che alla fine degli anni Novanta sotto la sua direzione vantava la satira dei Guzzanti e Luttazzi (che tornerà in onda, ha annunciato), ...

Carlo Freccero rivoluziona il palinsesto di Rai 2 : “Detto fatto” e “I fatti vostri” di Magalli a rischio chiusura dopo 25 anni : L’uragano Carlo Freccero si abbatte su Rai2. Il nuovo direttore della seconda rete nazionale mette in piedi una conferenza stampa che si trasforma in un vero e proprio show dove l’ironia e le frecciatine la fanno da padrone. La “notizia bomba” arriva subito. “Voglio riportare Daniele Luttazzi in Rai“, dichiara scandendo bene le parole. La Rai2 che il nuovo direttore ha in mente è “pluralista e complementare a ...

La Raidue di Carlo Freccero a dieta di Ncis : un azzardo ragionato (ma durerà?) : Non è l'idea di riportare Luttazzi in Rai, né quella di affidare a Simona Ventura The Voice oppure di espandere l'approfondimento giornalistico: la vera rivoluzione della Raidue pensata dal neo direttore Carlo Freccero ed annunciata in conferenza stampa passa per il ridimensionamento di Ncis.Non una eliminazione dal palinsesto, sia chiaro: Freccero ha definito la presenza dello show della Cbs (e dei suoi spin-off) "massiccia", e su questo ...

In forse The Voice of Italy 2019 con Simona Ventura - si farà ma ad una condizione : l’annuncio di Carlo Freccero (video) : In una movimentata conferenza stampa, la prima da direttore di Rai2 bis, Carlo Freccero ha fatto chiarezza intorno ai rumors sul ritorno in tv di The Voice of Italy nel 2019 con Simona Ventura alla conduzione. Il neodirettore della seconda rete Rai, che ha definito complementare rispetto a Rai1 e alla quale imporrà una sferzata verso l'approfondimento e la satira, ha le idee chiare sul fronte dell'intrattenimento da talent. Il format di ...

Carlo Freccero - la mossa impensabile : Raidue sovranista - vuole battere Raiuno (e fregare Fabio Fazio) : Carlo Freccero, direttore di Raidue, vorrebbe sorpassare la rete ammiraglia. Lo sostiene un retroscena politico televisivo di La Stampa. "Una rete contro l' altra alla ricerca di ascolti da sventolare al nuovo potere di Palazzo Chigi più che di viale Mazzini", si legge, intendendo che la Lega si è i

Carlo Freccero : ‘Voglio riportare in tv Daniele Luttazzi. NCIS è il problema di Rai2 - lo detesto’ : “Voglio riportare la satira, voglio riportare Daniele Luttazzi. Vengo dalla televisione francese che era libera, estremamente libera. Ci mancherebbe che questa nuova epoca vietasse la satira! Luttazzi potrà andare in onda, se va in onda, in autunno: a me sembra essenziale che lui torni in Rai, non lo possiamo lasciare nelle nebbie della censura del potere. Ed è chiaro che c’è sempre un problema di difesa perché la sua è una satira ...