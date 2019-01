Carige - Malacalza : sì all'aumento di capitale - ma il Cda chiarisca sul piano industriale : Un sì condizionato. Dopo giorni di tensione , Malacalza Investimenti rompe il silenzio e ammorbidisce, di fatto, la sua posizione. L'azionista più pesante di Carige, 27,5%, - che dopo aver fatto ...

La Bce commissaria Carige - nel mirino il socio Malacalza : La prima volta della Bce in Italia, tocca a Carige. Ed è un intervento rapido che nelle intenzioni di Francoforte serve a superare lo stallo in cui era finita la banca genovese. Da ieri hanno preso le redini dell’istituto tre commissari, Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener, chiaro segno di continuità con la gestione precedente, visto c...

Carige - la Bce mette all'angolo Malacalza e commissaria la banca. Si apre la strada a una vendita : Il 2018 si era chiuso nel segno delle banche, protagonista assoluta Banca Carige, l'anno nuovo ricomincia sulla stessa falsariga. Le banche: sono sempre loro ad agitare i sonni degli investitori nazionali e internazionali confermando che il settore del credito è la vera spina nel fianco dell'economia italiana.In queste ore intorno al capezzale dell'istituto ligure si muovono in molti: innanzitutto la Vigilanza unica della Bce, guidata dal ...

Occhi su Carige-Malacalza e sulla battaglia Telecom : La battaglia per il controllo di Telecom Italia, e della sua rete,, il salvataggio di Carige e, fuori dal listino di Piazza Affari, quello di Alitalia. L'anno che termina oggi lascia almeno tre ...

A Carige sale il pressing su Malacalza : Fine settimana di contatti tra il vertice e la base azionaria di Carige, mentre si stringe il pressing «istituzionale» intorno alla famiglia Malacalza per trovare una soluzione strutturale che ponga ...

Carige cola a picco -18% i Malacalza e i vertici vanno a rapporto in Bce : Il rientro dalle feste per Carige è in profondo rosso. Il titolo della banca genovese è crollato del 18,7% a 0,0013 euro in Piazza Affari, dove ora vale poco più di 70 milioni. Una capitalizzazione ...

Carige - il piano B della Bce : "imbrigliare" i Malacalza : 'Ho fatto quello che andava fatto per il bene della banca e della città'. Furono queste le parole usate da Vittorio Malacalza nel marzo del 2015 per commentare l'acquisto del 10,5% di Carige in mano ...

Carige - assemblea boccia aumento di capitale : dopo la frenata di Malacalza - lasciano Mincione e Reichlin : Un aumento di capitale bocciato, un cda straordinario con due dimissioni eccellenti e un grosso punto di domanda per il futuro, visto che sembra mancare un piano B. È il riassunto dei giorni di vigilia di Natale per Banca Carige: un effetto a catena cominciato sabato 22 dicembre con l’astensione di Malacalza Investimenti in assemblea che ha rimandato la decisione sull’aumento di capitale a dopo la presentazione del piano di ...

