Cari del Napolista, oggi siete saittella illuminista

ilnapolista

(Di venerdì 4 gennaio 2019)Index 2019 = 30 (4 gennaio) Amici della, potremmo cazzeggiare a lungo su Napoli-Bologna e sui fessi che continuano a ripetere il mantra “il Napoli gioca male”. Per tacere di quelli che “Ferlaino avrebbe portato Ronaldo a Napoli”.Si potrebbe filosofeggiare un po’ su un pubblico che ormai ha assunto la presunta estetica e non il risultato come punto di riferimento del proprio giudizio – dimenticando alla grandissima la noia mortale e la prevedibilità del bel gioco, quando ce l’avevamo. Ma non mi va.Vaffanculo Index Vado di prima persona, depongo la finzione della, ci ho pensato otto giorni, dalla notte maledetta del 26 dicembre. Perché ci sono notti nelle quali avviene tutto e tutto entra in gioco: la cronaca nera, l’antropologia di un paese, la cultura degli arbitri e quella della squadra, e quella di chi osserva e scrive. E magari pensa di ...