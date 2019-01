Cancro | ecco il nuovo dispositivo per la diagnosi precoce | funziona attraverso il respiro

“Futuro luminoso” nella lotta al Cancro : ecco il trattamento rivoluzionario che potrebbe salvare milioni di vite attraverso il trapianto di cellule immunitarie : Un trattamento rivoluzionario contro il cancro che utilizza cellule immunitarie di estranei potrebbe salvare milioni di vite in futuro, sostengono gli esperti. Il trattamento, ancora gli albori, rafforzerà il sistema immunitario dei pazienti evitando effetti collaterali avversi, come quelli causati dalla chemioterapia. Il team del Francis Crick Institute di Londra ora vuole creare le prime “banche dell’immunità” che conserveranno le cellule. ...

Gianluca Vialli - la brutale verità sul Cancro al pancreas. Melania Rizzoli : ecco come può resistere : Lo ha riportato alle cronache ed acceso i riflettori su di lui l'ex calciatore Gianluca Vialli, che ha parlato pubblicamente della sua malattia in atto, un tumore maligno del pancreas contro il quale combatte da oltre un anno, rivelando di giocare la partita più dura della sua vita, e di essersi dat

Tumori : ecco il segreto dell’erba gatta - aiuterà a produrre farmaci antiCancro : L’erba gatta torna sotto la lente della scienza. Dopo gli studi che hanno permesso di scoprire l’origine del suo effetto inebriante – una sostanza chiamata nepetalattone, che manda in estasi i mici perché molto simile ai suoi feromoni – in una nuova ricerca pubblicata su ‘Nature Chemical Biology’ un team del John Innes Centre (Gb) è riuscito a capire come la pianta, nome latino Nepeta cataria, produce il ...

Gianluca Vialli - la brutale verità sul Cancro al pancreas. Melania Rizzoli : ecco come può resistere : Lo ha riportato alle cronache ed acceso i riflettori su di lui l'ex calciatore Gianluca Vialli, che ha parlato pubblicamente della sua malattia in atto, un tumore maligno del pancreas contro il quale combatte da oltre un anno, rivelando di giocare la partita più dura della sua vita, e di essersi dat

I Nobel per la medicina : ecco come l'immunoterapia vuole sconfiggere in Cancro : A Stoccolma in scena le lezioni magistrali dei più prestigiosi premi scientifici. Allison e Honjo, vincitori per la medicina, spiegano le loro ricerche

NBA – Gortat duro contro gli Wizards : “mi hanno cacciato come fossi un Cancro - ma ecco la verità” : Marcin Gortat durissimo nelle sue dichiarazioni contro gli Wizards: il centro polacco, scambiato in estate dopo 5 anni passati con i capitolini, ci va giù pesante Marcin Gortat ha un conto aperto con i Washington Wizards. Dopo aver giocato per t anni nella capitale, totalizzando 402 gare e mettendo a referto 11.6 punti e 9.2 rimbalzi (fra i migliori 10 nella storia della franchigia), il centro polacco è stato scambiato senza troppi ...

Cancro - ecco la proteina che "dopa" le cellule : Come capita spesso nella scienza, nuove conquiste si basano su conoscenze precedenti. Il gruppo di Piccolo era già da anni sulle tracce di due geni molto simili tra loro, YAP e TAZ, abbondantemente ...