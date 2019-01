Calo per il comparto media dell' Italia | -0 | 77% | | giornata in discesa per il Sole 24 Ore

Aeroporto Perugia - Comune Gubbio sollecita il rilancio dello sCalo umbro : Dagli scranni della maggioranza del Comune di Gubbio parte la crociata per smuovere lo scenario intorno all'Aeroporto San Francesco d'Assisi , ritenuto fondamentale per lo sviluppo economico e ...

Come perdere il peso accumulato a Natale? Sessuologa : “Ecco le posizioni che fanno bruciare più Calorie” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. La Sessuologa ha raccontato Come il sesso possa rappresentare un ottimo metodo per perdere il peso accumulato nel corso del periodo natalizio: “Fare l’amore fa sicuramente bruciare calorie. I primi giorni ...

Dieta dimagrante - alimenti con poche Calorie per dimagrire : ecco quali : La Dieta dimagrante con gli alimenti con poche calorie può far dimagrire di circa 2 chili in 4 giorni. ecco quali e l'esempio di menù giornaliero.

Apple crolla in Borsa - Calo innescato da stime al ribasso per i ricavi - : I titoli di Cupertino arrivano a perdere il 10,01% a causa di una capitalizzazione di mercato inferiore di Google. La caduta è stata innescata dal rallentamento dell'economia della Cina e della domanda di iPhone nel Paese

Wall Street : apre in Calo - Apple nella tempesta perde oltre 9% : Wall Street apre in calo dopo l'allarme di Apple, che rivede al ribasso le sue vendite per colpa della Cina, ma recupera rispetto alle perdite registrate in precedenza dai future, grazie ai buoni dati ...

Apple - previsioni al ribasso di 9 miliardi per il Q1 2019/ Tim Cook agli azionisti 'Calo vendite in Cina' : Apple, previsioni al ribasso di 9 miliardi per il Q1 2019. Tim Cook scrive una lettera agli azionisti 'Calo vendite in Cina'

Previsioni Meteo Lombardia : cielo sereno e temperature minime in Calo : “Correnti settentrionali stabili interessano la regione almeno fino a lunedì e determinano in Lombardia cielo prevalentemente sereno con vento a tratti forte sui rilievi settentrionali di confine, dove tra sabato e domenica si addenserà qualche nube con deboli nevicate. Altrove precipitazioni assenti con gelate notturne e temporanei effetti di favonio“: questo il consueto bollettino pubblicato da Arpa Lombardia. Domani cielo sereno o ...

Allerta Meteo Umbria : atteso sensibile Calo delle temperature : temperature in “sensibile diminuzione” sull’Umbria il 3 gennaio per l’ondata di gelo che investirà gran parte dell’Italia. Sulla regione non sono comunque previste particolari nevicate, se non in montagna, secondo quanto emerge dal bollettino Meteo della Protezione civile dell’Umbria. Il cielo sarà poco nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone appenniniche al confine con le Marche e sui Sibillini dove ...

BORSA MILANO negativa - in Calo le banche - perde terreno anche Fca : Continua in rosso la seduta di Piazza Affari, segnata, come anche le altre borse europee, dalle preoccupazioni per la crescita globale, le tensioni commerciali internazionali e l'instabilità politica. Non arrivano notizie positive dai dati macro europei e cinesi pubblicati in mattinata, che indicano quasi tutti un rallentamento della crescita della manifattura, a eccezione di quello ...

Seduta molto negativa per il settore commodities italiano - -2 - 48% - - netto Calo registrato da Tenaris : Rosso per il comparto materie prime dell'Italia che supera l'andamento in discesa del settore materie prime dell'Area Euro. Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto la giornata a quota 25.271,4 con ...

Campania - Calo delle temperature - rischio neve anche in pianura : La Protezione civile della Campania ha inviato un allerta alle amministrazioni comunali dell'intero territorio e alle autorità competenti, in ordine al rischio neve che interesserà la regione nei ...

L'ANNO CHE VERRÁ - CAPODANNO RAI 1/ Diretta e ospiti - video : tante Calorie per Amadeus e Sergio Friscia : L'ANNO che verrà è lo show di CAPODANNO di Raiuno: Amadeus, in Diretta da Matera, accoglie il 2019 con Massimo Ranieri, Il Volo e tanti altri artisti.

Meteo : in Lombardia inizio dell'anno con sole e temperature in Calo : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Tempo stabile e soleggiato con temperature in calo. Così la Lombardia si appresta a dare il benvenuto al 2019. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, i prossimi giorni saranno caratterizzati da scarsa nuvolosità e assenza di precipitazioni salvo qualche