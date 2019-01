Calciomercato | UFFICIALE la Sampdoria chiude per il centrocampista Thorsby

Calciomercato Padova ufficiale : Minelli firma fino al 2020 : Padova - Il Padova si è aggiudicato il portiere Stefano Minelli : la società ha annunciato che il giocatore classe 1994 "ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno ...

Calciomercato Virtus Francavilla - ufficiale : preso Nunzella : Francavilla FONTANA, BR, - La Virtus Francavilla ufficializza l'arrivo di Leonardo Nunzella , terzino classe '92, cresciuto nel settore giovanile del Lecce e prelevato dal Pordenone con questa nota: " ...

Calciomercato Milan PAQUETA' – Lucas Paquetà è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. depositato oggi in Lega Calcio il contratto del brasiliano, arrivato dal Flamengo a titolo definitivo. Brasiliano, classe 1997 è un centrocampista mancino, capace di chiudere l'ultima stagione al Flamengo con 10 gol in 32 giornate, è stato scoperto da Leonardo che ha

Calciomercato Pistoiese - ufficiale : risolto il contratto con Dosio : PISTOIA - La Pistoiese e Filippo Dosio , difensore classe '97, hanno risolto, in maniera consensuale, il contratto che li legava. Questa la nota del club toscano: " La Us Pistoiese 1921 , comunica che,...

Calciomercato Chelsea - è ufficiale il primo colpo invernale : pioggia di milioni per il Borussia Dortmund : Il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno americano che rimarrà però in prestito al Borussia Dortmund fino a giugno Il Borussia Dortmund “ha trovato l’accordo con il club della Premier League inglese l’FC Chelsea sul trasferimento del centrocampista offensivo del Dortmund Christian Pulisic con effetto immediato. Gli inglesi a loro volta prestano il giocatore fino alla fine della stagione in ...

Calciomercato West Brom : ufficiale l’arrivo di Holgate dall’Everton : Calciomercato Championship: West Bromwich Albion, dall’Everton arriva un difensore in prestito fino al termine della stagione.Calciomercato West Brom Holgate / Il club delle West Midlands è riuscito ad assicurarsi sino al termine della stagione il difensore Mason Holgate dall’Everton. Come conferma il sito ufficiale dei Baggies, il classe ’96 arriva in prestito. Il giovane difensore inglese, ex Under 21, voluto fortemente ...

Calciomercato - Ufficiale Muriel alla Fiorentina : prestito con diritto di riscatto : Calciomercato Muriel Fiorentina – Il primo botto di Calciomercato invernale del 2019 è della Fiorentina che ha annunciato l’acquisto di Luis Fernando Muriel. Il 27enne attaccante colombiano ex Udinese e Sampdoria arriva dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro. Su Muriel aveva messo gli occhi anche il Milan. Muriel sarà […] L'articolo Calciomercato, Ufficiale Muriel alla Fiorentina: ...

Calciomercato San Paolo UFFICIALE : torna Hernanes : Calciomercato Campeonato Brasileiro Série A: il San Paolo ha ufficializzato il ritorno di Hernanes a titolo definitivo.Calciomercato San Paolo Hernanes / Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio noto come Hernanes, è tornato al San Paolo. L’ex Lazio, Inter e Juventus torna a titolo definitivo a vestire la maglia del club che l’ha cresciuto e lanciato.Dopo l’esperienza nel campionato cinese tra le fila ...

Calciomercato Sampdoria - è ufficiale il rinnovo di Praet : GENOVA - In casa Sampdoria si festeggia il rinnovo di contratto di Dennis Praet . Il talentuoso centrocampista belga, arrivato sotto la Lanterna due estati fa e a quota 80 presenze con la squadra ...

Calciomercato Venezia - ufficiale : Bruscagin rinnova fino al 2021 : Venezia - Matteo Bruscagin e il Venezia insieme fino al 2021 . La società lagunare, infatti, comunica il rinnovo fino al 30 giugno con una nota ufficiale: " Venezia FC comunica di aver prolungato fino ...