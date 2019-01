Calciomercato Premier League | colpo del Bournemouth | dal Liverpool arriva l’attaccante

Calciomercato Sampdoria - futuro in Premier League per Defrel? Ci sono Fulham - Watford e West Ham : Un inizio di stagione più che positivo, con un impatto non indifferente con la maglia della Sampdoria . Diverse reti nella prima parte di campionato, 6 in totale in 18 presenze fin qui,, poi una ...

Calciomercato - offerto un difensore della Premier League a Inter e Roma : Il nuovo corso del Chelsea con Maurizio Sarri in panchina non prevede più spazio per Gary Cahill, che quest’anno in Premier League ha giocato solo ventuno minuti. Con la riapertura del mercato nel mese di gennaio potrebbe essere già tempo di cambiare aria per il difensore inglese che, secondo TMW, è stato proposto dal suo entourage a Inter e Roma. Nelle fila nerazzurre Cahill potrebbe coprire un’eventuale partenza di ...

Calciomercato Inter - non solo Ozil in Premier : Spalletti vuole un altro centrocampista : Uno dei problemi dell’attuale organico dell’Inter è rappresentato dall’assenza di un elemento di qualità a metà campo. Infatti, al netto delle indisponibilità di Nainggolan e Brozovic, i nerazzurri non hanno un centrocampista in grado di poter competere con le mediane delle squadre più forti d’Europa. Gagliardini è sceso drasticamente nelle preferenze di Spalletti, Joao Mario ha dimostrato di poter essere utile ma ...

Calciomercato Milan - Leonardo guarda con interesse alla Premier e alla Liga [GALLERY] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Calciomercato Milan - l’idea per la difesa arriva dalla Premier : La sequenza di infortuni che ha colpito il Milan ha messo in ginocchio il centrocampo e, soprattutto il reparto difensivo. Tanto che nell’ultima gara dei rossoneri, all’Olimpico contro la Lazio, Gattuso ha dovuto reinventare Abate centrale delle difesa a tre con Zapata e Rodriguez, anche lui fuori ruolo. Leonardo, in questi giorni, si sta muovendo per consegnare al tecnico qualche alternativa, visti i lunghi tempi di recupero ...

Calciomercato Real Madrid - attacco alla Premier : Eriksen e Rashford : Modric è il favorito per vincere il Pallone d'Oro e rimane tra i migliori al mondo, ma dopo il Mondiale non ha offerto prestazioni da numero uno, e in più l'età avanza: Eriksen sarebbe il prescelto ...

Calciomercato Milan - Leonardo prova la mossa a sorpresa : il centrocampista arriva dalla Premier? : La stagione del Milan non ha preso una piega positiva per quanto riguarda gli infortuni. Ormai gli indisponibili a medio-lungo termine sono diventati molti e Gattuso inizia a far fatica a comporre un undici presentabile da opporre all’avversario di turno. A metà campo sono rimasti solo Kessiè e Bakayoko, in quanto Biglia e Bonaventura rientreranno a 2019 inoltrato e Bertolacci, Mauri e Montolivo non godono di grande fiducia da parte ...

Calciomercato Premier League - anche la prossima sessione estiva si chiuderà in anticipo : La Premier League non torna indietro e rilancia. Come già accaduto quest’anno, anche l’estate prossima la finestra di mercato si chiuderà prima dell’inizio delle competizioni ufficiali. I club del massimo campionato inglese hanno dato l’ok perché le operazioni in entrata siano portate a termine entro la vigilia della prima giornata di Premier. Da stabilire ancora la data esatta ma verosimilmente sarà quella ...

Calciomercato Premier - West Ham : Nasri si allena con la squadra - firma vicina : Samir Nasri potrà tornare sui campi di calcio solo da gennaio 2019, ma per farlo ha bisogno di trovare una squadra. L’occasione gliela sta offrendo il West Ham. L’ex nazionale francese, 31 anni, infatti si sta già allenando con gli Hammers pronti a fargli firmare un contratto di sei mesi con ingaggio determinato dalle presenze. L’ex Arsenal, Manchester City e Siviglia, che nello scorso gennaio ha rescisso con ...