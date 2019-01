Calciomercato Milan | ufficiale l' acquisto di Paquetá | contratto fino al 2023

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Veretout - Diawara in uscita. Il Milan vira su Obiang : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Calciomercato Milan / Ultime notizie : Halilovic già ai saluti - ha richieste da Spagna e Croazia : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce lo scambio tra Higuain e Morata, intanto Halilovic lascia i rossoneri.

Calciomercato Milan / Ultime notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Milan - in arrivo 13 milioni per il Calciomercato : il tesoretto lo portano Kucka e Sosa : calciomercato Milan, i rossoneri non hanno ancora incassato 13 milioni di euro dal Trabzonspor per Kucka e Sosa: la Fifa interviene Il Milan si appresta ad incassare un discreto tesoretto da reinvestire nella sessione di calciomercato di gennaio. Non si tratta solo dei denari che potrebbero arrivare dalla Cina per Borini, ma anche di un credito vantato dai rossoneri che potrebbe rientrare nelle casse proprio durante questa sessione di ...

Calciomercato Milan / Ultime notizie : Fabregas a un passo dal Monaco - lo spagnolo si allontana : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Milinkovic Savic resta un sogno , carissimo, , anche Fabregas sembra allontanarsi dai rossoneri.

Calciomercato Milan : probabili cessioni - verso l'assalto a Milinkovic Savic (Rumors) : I dirigenti rossoneri stanno lavorando assiduamente in questi primi giorni di mercato per cercare di concretizzare le cessioni di giocatori, che non fanno parte del progetto futuro del Milan. Tra tutti, quello che sembra essere più vicino alla cessione è Fabio Borini, il quale sarebbe prossimo al trasferimento in Cina: come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore lo Shenzhen ha infatti aumentato la sua offerta ai rossoneri ...

Calciomercato Milan - i bookmakers quotano l’accoppiata Duncan-Morata : Calciomercato Milan, tra le tante trattative in ballo in queste ore, quelle che coinvolgono Duncan e Morata sono le più calde L’obiettivo dichiarato del Milan è centrare il quarto posto in campionato e per arrivarci Rino Gattuso ha le idee chiare: servono un centrocampista e un attaccante nel mercato di gennaio. Per il primo ruolo, al momento, il nome più caldo è quello di Alfred Duncan del Sassuolo, visto che la strada per prendere ...

Calciomercato Milan - si avvicina l’attaccante : il like che svela la trattativa : Calciomercato Milan – Il Calciomercato è iniziato, si preannuncia una finestra invernale scoppiettante fino all’ultimo giorno. Chi ha bisogno di un innesto in attacco è sicuramente il Milan, i rossoneri hanno dovuto fare i conti con il no di Muriel con il colombiano che ha deciso di mantenere la parola con la Fiorentina, negli ultimi mesi tanti i calciatori sfumati, su tutti Zlatan Ibrahimovic. Adesso l’ultimo obiettivo ...

Calciomercato Milan : Leonardo a caccia di opportunità - Carrasco è la prima scelta : Sono molti i nomi sul taccuino di Leonardo e Maldini per il mercato di gennaio. Il Milan nonostante il freno dell’Uefa ha deciso di investire e acquistare due pedine per rinforzare la squadra di Gattuso. Tra i vari sondaggi effettuati dal direttore generale dei rossoneri c’è stato anche quello per Yannick Carrasco. Il nodo maggiore è rappresentato dallo stipendio del giocatore che momentaneamente guadagna tra i 10 e gli 11 milioni a stagione: se ...

Calciomercato Milan - è Werner l’obiettivo in caso di addio di Higuain : Calciomercato Milan – In casa Lipsia c’è un giocatore di estremo talento che ha le valigie in mano. Si tratta di Timo Werner. L’attaccante tedesco ha infatti un contratto in scadenza con il proprio club a giugno 2020. Questo vuol dire che tra un anno esatto il giocatore potrà dire addio al Red Bull per […] L'articolo Calciomercato Milan, è Werner l’obiettivo in caso di addio di Higuain proviene da Serie A News ...

Calciomercato Milan - UFFICIALE : depositato il contratto di Paquetà : Calciomercato Milan PAQUETA’ – Lucas Paquetà è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. depositato oggi in Lega Calcio il contratto del brasiliano, arrivato dal Flamengo a titolo definitivo. Brasiliano, classe 1997 è un centrocampista mancino, capace di chiudere l’ultima stagione al Flamengo con 10 gol in 32 giornate, è stato scoperto da Leonardo che ha […] L'articolo Calciomercato Milan, UFFICIALE: depositato il ...

Calciomercato Milan - Boateng può tornare : Come si legge su La Gazzetta dello Sport, Leonardo e Maldini proveranno a sfruttare gli ottimi rapporti con la società di Squinzi per chiudere positivamente la trattativa. Che al momento non è ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie - abbandonata la pista Gabbiadini : Gattuso dice no a Manolo : Calciomercato Milan, Ultime notizie: il club abbandona la pista per Manolo Gabbiadini. La punta del Southampton non ha ricevuto l'ok di Gattuso.