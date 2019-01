Calciomercato Juventus Ultime notizie | Ramsey ha scelto i bianconeri | ma arriverà a

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Juventus - Ramsey in pugno - Mario Balotelli va all’Olympique Marsiglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Il Calciomercato oggi – Lazio scatenata - il colpo della Juventus : Il calciomercato oggi – La Lazio sta disputando una stagione positiva e punta a conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo alla portata considerando la forza dell’organico. Prende il via il mercato di gennaio e sono in arrivo alcuni movimenti in entrata ed uscita, sono diversi i calciatori pronti a lasciare la Capitale, da Basta a Caceres fino a Patric, con la valigia in mano anche il centrocampista Murgia. Ed in ...

Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra sicuri : Ramsey si allontana! Todibo intanto sceglie il Barcellona : Doppia frenata per il mercato dei parametri zero della Juventus: si complicano le piste che portano a Ramsey e Todibo La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero e, già a gennaio, ha messo gli occhi su due interessanti profili che a giugno potrebbero dire addio ai loro rispettivi club. Il primo è Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in grado di fare bene entrambe le due fasi, in possesso di grande esperienza ...

Calciomercato Juventus Emery : “Ramsey a fine stagione vada dove vuole” : Calciomercato Juventus – Il futuro di Aaron Ramsey continua a tenere banco in casa Arsenal. Il centrocampista dei Gunners è infatti nel mirino della Juventus, che starebbe tentando di ottenerlo in anticipo rispetto alla sua scadenza naturale di contratto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Benatia: “Fare gol? Dovrei giocare…” Calciomercato Juventus, Emery: “Oggi voglio Ramsey con […] L'articolo Calciomercato Juventus Emery: ...

RAMSEY ALLA JUVENTUS : "HA FIRMATO"/ Calciomercato ultime notizie : affare fatto - atteso l'annuncio : RAMSEY ALLA JUVENTUS: trattativa di Calciomercato. 'Ha già firmato', l'addio all'Arsenal potrebbe essere anticipato a gennaio. ultime notizie

Calciomercato Juventus - Benatia : “Fare gol? Dovrei giocare…” : Benatia Juventus, DIFENSORE SCONTENTO- Non basta la partenza record in stagione per far star tranquilla la Juventus. È infatti nato un mini caso-Benatia all’interno dello spogliatoio bianconero, col difensore marocchino non soddisfatto del suo impiego da parte di Allegri. Per l’ex Roma e Bayern è cambiato tutto in un’estate: la scorsa stagione titolare quasi inamovibile […] L'articolo Calciomercato Juventus, Benatia: “Fare gol? ...

Calciomercato Juventus - idea Firmino del Liverpool per un attacco 'stellare' (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di alto livello per questa sessione invernale. Negli scorsi giorni si è fatto il nome di Paul Pogba, ma il centrocampista pare intenzionato a rimanere a Manchester dopo l'esonero di Mourinho, allenatore con il quale non si era mai trovato bene. La Juventus, dunque, ha messo nel mirino altri giocatori, come Aaron Ramsey dell'Arsenal o ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : l’Inter torna su Modric! Juventus scatenata : Mbappé e Trincao! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato Juventus - Paratici su Higuain : “Dispiace averlo venduto” : Calciomercato Juventus, Paratici SU Higuain E BONUCCI – Il mercato invernale ha appena aperto i battenti ma in casa Juventus già da tempo si lavora per creare la squadra del futuro. Da settimane si parla di un interessamento molto forte nei confronti di Aaron Ramsey, il centrocampista gallese che si svincolerà a giugno ma che […] L'articolo Calciomercato Juventus, Paratici su Higuain: “Dispiace averlo venduto” proviene da Serie A News ...

Calciomercato Juventus - i bookie sono certi : Ramsey ad un passo : La Juventus si prepara ad essere grande protagonista sul mercato, l’obiettivo è quello di rinforzare una squadra già fortissima. I bianconeri puntano Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in scadenza di contratto, la prima offerta dei bianconeri si aggira sui 34 milioni di euro. La notizia ha costretto anche i bookmakers a rivedere le loro quote: il sì del gallese alla Juve, riporta Agipronews, è passato da 13,00 a 2,75. ...

Calciomercato Juventus - Inter su Dybala : Marotta vorrebbe la 'Joja' (RUMOURS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paulo Dybala, autore di un inizio di stagione decisamente altalenante. Il campione argentino, infatti, sembra risentire non poco della presenza di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese sta oscurando il sudamericano, grazie alle sue prestazioni stellari. Dybala non viene più considerata la stella del club bianconero, dunque ...

Calciomercato LIVE oggi - le trattative e gli affari di giovedì 3 gennaio in DIRETTA : la Juventus sogna il colpo Mbappé - Modric-Inter si può fare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale, oggi 3 gennaio si comincia ufficialmente, iniziando a depositare i primi contratti in Lega. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, ...

Calciomercato Juventus - Ramsey può arrivare già a gennaio : Getty Images Calciomercato Juventus, Ramsey a gennaio? Si può fare Nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ecco svelata la manovra che potrebbe portare a quello che sarebbe un vero e ...

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie : e' quasi fatta per Trincao. Arriverà a gennaio : Inter superata : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri stringono per portare Trincao a Torino a gennaio. Battuta la concorrenza dell'Inter.