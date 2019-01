Calciomercato Atalanta | il Papu Gomez medita l' addio | per lui offerte da Cina ed Emirati

Calciomercato Atalanta - assalto al Pupu Gomez dell’Independiente : Dopo un inizio di stagione non entusiasmante il Papu Gomez si è riscattato alla grande, le ultime prestazioni con la maglia dell’Atalanta sono state eccezionali. Il calciatore è finito nel mirino dell’Independiente come conferma il presidente del Rojo, Hugo Moyano, che ai microfoni di ‘Mañana Sylvestre’, programma di Radio 10 si è sbilanciato: “c’è stata una conversazione con lui, però non c’è ...

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie. L'Atalanta chiede per Ounas ma gli azzurri dicono no : pedina importante : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie 2 gennaio. L'Atalanta si fa avanti per Adam Ounas ma per il club azzurro il giocatore non è sul mercato.

Calciomercato Atalanta - i possibili acquisti e le cessioni di gennaio. Si lavora in uscita per Rigoni e Castagne : Ormai, da anni, l’Atalanta è al centro di uno dei progetti più interessanti della Serie A, e anche in questa stagione la squadra di Gasperini sta disputando un campionato egregio, confermando i progressi mostrati di recente, grazie ad un blocco solido di calciatori. C’è dunque da assodare che difficilmente nel mercato di gennaio vedremo qualche stravolgimento, ma è in uscita dove si lavora molto. Dopo un inizio promettente, ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - ritorno di fiamma per Soriano : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha fallito la prova di maturità, la squadra di Gasperini ha interrotto la striscia di risultati consecutivi con la sconfitta a sorpresa contro l’Empoli, i nerazzurri non sono stati capaci di gestire il doppio vantaggio. Nel frattempo la dirigenza sta studiando le strategie per il mercato di gennaio, in particolar modo l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa con l’arrivo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Atalanta - Emiliano Rigoni verso la Sampdoria : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta attraversando un momento veramente importante, il periodo di crisi è un lontano ricordo e la squadra di Gasperini è tornata prepotentemente in corsa per l’Europa, adesso partita fondamentale contro l’Empoli, l’obiettivo è continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato di gennaio, nella prossima sessione invernale ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : «Infondate le voci su Gasperini al Milan» : BERGAMO - " Gasperini al Milan ? Credo non ci sia nulla e che siano voci infondate" . Luca Percassi , ad dell' Atalanta , allontana i rumors sull'allenatore e anche sulla prossima finestra invernale: "...

Atalanta - Percassi svela la strategia per il Calciomercato : cessioni a gennaio e giovani innesti : Atalanta, il patron Antonio Percassi ha parlato di come intenderà gestire la sessione di calciomercato invernale, gennaio si avvicina “Prima arriviamo a Natale, poi valuteremo il da farsi. Magari chi è stato impiegato poco preferisce andare altrove a giocare. Abbiamo dei Primavera pronti ad allenarsi con la prima squadra e chissà anche a debuttare“. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha svelato quale sarà la ...