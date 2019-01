Caffè | chi ha detto che fa male | anzi | allunga la vita

salutebenessereonline

: #Vignettando & #Satireggiando Vignette e stupidità variopinte, Sorrisi&Caffè - la_voce : #Vignettando & #Satireggiando Vignette e stupidità variopinte, Sorrisi&Caffè - nigno11 : @AdryWebber Secondo te la manutenzione dei mezzi dei volontari chi la dovrebbe pagare ? E, anche se uno è volontari… - ahaha_wav : Chi ha bisogno del caffè quando puoi svegliarti per bene grazie alla rabbia di non riuscire ad aprire il barattolo… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Buone notizie in tema di, chi bevecampa 100 anni, si potrebbe dire, ovviamente così non è, ma uno studio recente avrebbe dimostrato che il regolare consumo di, associato ad una dieta mediterranea, ben si associa ad una riduzione della mortalità per tutte le cause sopratutto nei soggetti che abbiano superato i 55 anni di età.Lo studio scientifico in corso di svolgimento in Spagna e giunto ormai alle battute finali, appare quanto mai completo e minuzioso, se solo si pensa che parliamo di un lavoro scientifico che dura quasi da 20 anni ed ha coinvolto una vasta popolazione di uomini e donne, circa 20 mila, di età compresa fra i 28 e i 48 anni all’epoca di inizio dei lavori. Lo stesso studio non si è limitato al riscontro di come reagisce l’organismo al consumo di, ma ha stigmatizzato anche le abitudini alimentari di questi soggetti ed il loro stile di. Il ...